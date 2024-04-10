Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден назвав «помилкою» підхід Ізраїлю до ведення війни

 

Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир'я.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Скажу вам, думаю, те що він робить - це помилка. Я не погоджуюся з його підходом", - сказав Байден в інтерв'ю у вівторок.

Байден додав, що закликає до припинення вогню, аби наступні 6-8 тижнів у сектор Гази масово надходили продукти і медикаменти для цивільних.

"Я говорив з усіма, від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. І, думаю, немає ніяких виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів і продовольства. Це потрібно зробити зараз", - наголосив президент США.

Слова Байдена називають одними з найжорсткіших його коментарів на адресу Ізраїлю.

Нетаньягу у вівторок заявив, що "жодна сила у світі" не зупинить Ізраїль від операції на півдні сектору Гази для знищення бойовиків ХАМАС, які ще залишилися там.

Держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що Ізраїль ще не розкривав американській стороні дату запланованого наступу на місто Рафах та сказав, що очікує контактів з ізраїльською стороною наступного тижня для обговорень з цього приводу.

Раніше у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0232
  0,0287
 0,07
EUR
 1
 42,3616
  0,0097
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8346  0,01 0,02 39,3692  0,02 0,06
EUR 42,1904  0,05 0,11 42,9323  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0350  0,03 0,06 39,0550  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес