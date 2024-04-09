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Туреччина обмежила експорт до Ізраїлю 54 груп товарів
10:51 09.04.2024 |
Туреччина оголосила обмеження на продаж до Ізраїлю 54 груп товарів, рішення набуде чинності невідкладно.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міністерство торгівлі Туреччини.
У вівторок 9 квітня відомство повідомило про запровадження обмежень на експорт до Ізраїлю 54 груп товарів, серед яких арматура, листова сталь, мармур, кераміка, цемент, бетонозмішувачі та екскаватори, різні види кабелів і дротів, мінеральні добрива.
Рішення набуде чинності невідкладно.
"Дане рішення буде чинним, доки Ізраїль у рамках своїх зобов'язань, що випливають з міжнародного права, не проголосить негайне припинення вогню у секторі Гази та уможливить достатнє і безперервне надходження гуманітарної допомоги", - заявили у комюніке відомства.
У Мінекономіки Туреччини додали, що вже давно заборонили експорт до Ізраїлю продукції та послуг, що можуть використовуватися у військових цілях.
Нагадаємо, Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю після загибелі волонтерів у Газі, також прем'єр країни заявив, що ЄС має переглянути відносини з Ізраїлем, якщо той порушив гуманітарне право.
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