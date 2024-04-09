Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Війна з ХАМАС далека від завершення - начальник штабу ЦАХАЛу

 

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що, незважаючи на виведення військ із сектору Гази, війна проти ХАМАСу триває і ще далека від завершення, повідомляє в неділю The Times of Israel.

Він також сказав, що ЦАХАЛ знатиме, як повернутися до бойових дій у разі перемир'я в рамках угоди зі звільнення заручників, і що повернення заручників є більш терміновою справою, ніж інші цілі.

"Ми ведемо цю війну по-іншому, вона відрізняється від попередніх", - заявив Халеві в заяві для преси, присвяченій шести місяцям з моменту наступу ХАМАСу 7 жовтня.

"Війна в Газі триває, і ми далекі від її припинення. Високопоставлені чиновники ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми доберемося до них. Ми досягаємо прогресу, продовжуємо вбивати дедалі більше терористів і командирів і знищувати дедалі більше інфраструктур терору, зокрема й минулої ночі", - сказав він.

"Ми не залишимо бригади ХАМАСу активними в жодній частині сектора. У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо". Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо ввезення гуманітарної допомоги в сектор. ХАМАС зацікавлений у тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб домогтися припинення війни", - заявив Халеві.

За його словами, "ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу і перешкоджає її розподілу, щоб повернутися і контролювати сектор Газа, цього не повинно статися".

"Тому ми продовжуємо ліквідовувати військовий і урядовий потенціал ХАМАСу, щоб домогтися... стабільності в регіоні", - продовжив Халеві.

Як повідомлялося раніше, Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня сектору Гази, на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, до завдання якої належить забезпечення безпеки коридору, що пов'язує південь Ізраїлю з узбережжям сектору Гази. Виведення військ відбулося через чотири місяці після початку боїв у районі міста Хан-Юніс і через півроку після того, як рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9882
  0,1445
 0,37
EUR
 1
 42,2008
  0,1098
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7282  0,12 0,31 39,2975  0,10 0,26
EUR 42,0079  0,15 0,35 42,8111  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9850  0,13 0,35 39,0000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес