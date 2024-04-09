Загроза нападу Ірану на Ізраїль: Тегеран просить США не втручатися

Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "відійти вбік", оскільки країна готує збройну відповідь на атаку Ізраїлю на іранське консульство в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона "попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу", маючи на увазі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

"США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях", - сказав Джамшиді.

У США офіційно не коментували ймовірне послання Ірану.

Білий дім зробив нетрадиційний крок і безпосередньо повідомив Ірану, що США не були поінформовані про авіаудар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня. Таким чином Вашингтон намагався попередити атаки іранців на власні сили та бази на Близькому Сході.

Іран повідомив, що "дасть "ляпаса" Ізраїлю, своєму заклятому ворогу". Однак незрозуміло, коли це станеться та чи спробує Іран атакувати Ізраїль безпосередньо або через одну зі своїх маріонеткових груп, таких як "Хезболла", що базується в Лівані.

"Хезболла" готова до війни

Тим часом головна маріонетка Ірану на Близькому Сході - ісламістське угруповання "Хезболла", - попередила Тель-Авів, що готова до війни. Лідер угруповання Хасан Насралла в п'ятницю, 5 квітня, заявив, що відповідь з боку Ірану, безсумнівно, буде. Однак, за його словами, його угруповання не буде "втручатися у такі рішення".

"І після цього, як поведе себе Ізраїль, регіон вступить у нову фазу", - сказав лідер угруповання у телевізійному виступі.

Насралла, який переховується, підкреслив скоординовану роботу так званих "іранських груп опору" в регіоні. І додав, що "Хезболла" "повністю підготовлена й готова" до будь-якої війни з Ізраїлем.

Атака Ізраїлю на консульство Ірану в Сирії

У понеділок, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки було повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. Одним із загиблих військових виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Хоча Ізраїль неодноразово завдавав ударів по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх кількох місяців, але це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.

4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Армія Ізраїлю перебуває у стані бойової готовності, скасувавши відпустки для військовослужбовців, викликавши резерви та посиливши протиповітряну оборону. У четвер військові зашифрували навігаційні сигнали над Тель-Авівом, щоб перешкодити безпілотникам з GPS-навігацією або ракетам, які можуть бути випущені по країні.