Ізраїль готується до масованого нападу Ірану. Чому це може статись





На тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном у значній частині Ізраїлю для порушення супутникової навігації ракет та дронів блокується GPS.

Іран заприсягся відповісти на удар по будівлі свого консульства в Сирії, завданий у понеділок. Тоді загинули 13 людей, у тому числі впливовий генерал Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Реза Захеді. Вважають, що удару завдав Ізраїль; офіційно влада країни це не коментувала.

Армія оборони Ізраїлю призупинила відпустки всіх бійців бойових частин та підрозділів.

Напередодні в країні призвали резервістів частин ППО.

Ізраїльська влада, наскільки можна судити, вважає, що Іран може атакувати країну вже у п'ятницю. Це День Аль-Кудса (арабська назва Єрусалима) та остання п'ятниця священного місяця Рамадану. У цей день часто влаштовують пропалестинські й антиізраїльські акції, особливо в Ірані.

У четвер у центральній частині Ізраїлю почали глушити GPS. Це відчували на собі й жителі великих міст, у тому числі Тель-Авіва та Єрусалима, що розташовані далеко від зони бойових дій у секторі Газа. Програми, що залежать від геолокації, давали збої.

Так, у продюсерки ВВС, яка була в Єрусалимі, телефон показував, що вона перебуває в Каїрі.

Моніторинговий сервіс GPSJAM фіксує повсюдні порушення роботи GPS на території Ізраїлю.

Офіційний представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що в країні працює спуфінг, тобто заміна сигналу GPS. Роботу цієї технології неодноразово спостерігали, наприклад, навколо московського Кремля.

В Ізраїлі спуфінг постійно діє останні пів року на північному кордоні з Ліваном, де тривають перестрілки з проіранським шиїтським воєнізованим рухом "Хезболла".

Як повідомляє Times of Israel, ізраїльтянам рекомендують встановити своє місце розташування в мобільних пристроях вручну, щоб попередження про ракетні напади і повітряну тривогу працювали коректно.

Паралельно ЦАХАЛ закликав ізраїльтян утриматись від панічних закупівель. "Нема потреби скуповувати генератори, запасатися їжею та знімати гроші у банкоматах", - написав Хагарі в мережі X.

Внаслідок авіаудару зруйновано будівлю консульства (праворуч) поряд з посольством Ірану в Дамаску





Іран пообіцяв жорстку відповідь на авіаудар, завданий у понеділок по його консульству у столиці Сирії Дамаску.

Як повідомив посол Ірану в Дамаску, внаслідок атаки загинули 13 людей, у тому числі семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та шість сирійських громадян.

Серед убитих - бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, важлива постать у спецпідрозділі "Кудс", відділенні КВІР, що відповідає за операції за кордоном.

Іран та Сирія звинуватили у нападі Ізраїль, який утримався від коментарів.

Напад викликав гнівну реакцію високопосадовців в іранському уряді, які пообіцяли не залишити дії Ізраїлю без відповіді.

"Ми змусимо їх пошкодувати про те, що вони скоїли цей злочин і вдалися до подібних дій", - попередив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Президент Ібрагім Райсі назвав напад "нелюдським, агресивним і огидним актом [...] який не залишиться без відповіді", а міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан у телефонній розмові зі своїм сирійським колегою назвав напад порушенням усіх міжнародних зобов'язань і конвенцій.

Президент Ірану Ібрагім Райсі (праворуч) - на фото на засіданні кабінету міністрів у вівторок - пообіцяв, що напад не залишиться без відповіді

Ці коментарі викликали побоювання щодо подальшої ескалації насильства між Ізраїлем та союзниками Ірану на тлі війни у Газі. Але, як вважають опитані ВВС експерти, на сьогодні можливості Ірану завдати удару у відповідь, ймовірно, обмежені в масштабах.

"Іран не здатен на велику конфронтацію з Ізраїлем з огляду на його військовий потенціал, економічну та політичну ситуацію, - вважає Алі Садрзаде, аналітик з питань Близького Сходу. - Але йому доведеться вигадати відповідь для внутрішнього споживання та для захисту своєї репутації серед регіональних союзників".

Якщо великі військові дії - малоймовірні, що ще може зробити Іран?

"Ми не відкидаємо, що Іран може використати кіберпростір як ще один вимір, щоб помститися Ізраїлю, або здійснити кібератаки на інформаційні технології, зламати їх, вкрасти та злити інформацію, або спробувати відвернути хоча б оперативні технології", - сказав ВВС Таль Павло з ізраїльського Інституту досліджень кіберполітики.

"Ми знаємо, що останні півтора десятиліття між Іраном й Ізраїлем триває таємна кібервійна. Тож у цьому випадку це може бути просто черговий етап", - додав він.

Рішення про те, які дії здійснить країна, залежатиме від Ірану і, зокрема, від верховного лідера. Поки що офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що Іран "залишає за собою право на дії у відповідь і ухвалить рішення про тип відповіді та покарання агресора".