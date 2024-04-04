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США висловилися проти членства Палестини в ООН й озвучили вимогу
09:31 04.04.2024 |
Адміністрація президента США виступає проти поновленої спроби Палестини здобути статус повноправного члена ООН. Вашингтон підтримує державність палестинців, але виключно після переговорів з Ізраїлем.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника у середу, 3 квітня.
"Ми завжди чітко заявляли, що, хоча ми підтримуємо створення незалежної палестинської держави... це має бути зроблено шляхом прямих переговорів між сторонами, що ми і робимо зараз, а не в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Міллер.
Він прямо не сказав, що Сполучені Штати накладуть вето на таку заявку палестинців у разі її надходження до Ради Безпеки ООН. Натомість опозиція США в Радбезі може заблокувати цю ініціативу, з огляду на той факт, що Вашингтон має право вето.
Палестинська автономія
Палестинська автономія була створена 30 років тому на основі тимчасових мирних угод в Осло. Вона контролює обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, однак втратила владу в Секторі Газа після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.
Керівництво автономії раніше вже намагалося здобути членство в ООН. У 2011 році тодішній лідер автономії Махмуд Аббас заявляв про намір подати заявку на отримання членства в Організації.
Тим часом 26 лютого 2023 року прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Своє рішення він пояснив кроком до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни Ізраїлю з ХАМАС.
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