США висловилися проти членства Палестини в ООН й озвучили вимогу

Адміністрація президента США виступає проти поновленої спроби Палестини здобути статус повноправного члена ООН. Вашингтон підтримує державність палестинців, але виключно після переговорів з Ізраїлем.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника у середу, 3 квітня.

"Ми завжди чітко заявляли, що, хоча ми підтримуємо створення незалежної палестинської держави... це має бути зроблено шляхом прямих переговорів між сторонами, що ми і робимо зараз, а не в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Міллер.

Він прямо не сказав, що Сполучені Штати накладуть вето на таку заявку палестинців у разі її надходження до Ради Безпеки ООН. Натомість опозиція США в Радбезі може заблокувати цю ініціативу, з огляду на той факт, що Вашингтон має право вето.

Палестинська автономія

Палестинська автономія була створена 30 років тому на основі тимчасових мирних угод в Осло. Вона контролює обмежені частини окупованого Західного берега річки Йордан, однак втратила владу в Секторі Газа після конфлікту з ХАМАС у 2007 році.

Керівництво автономії раніше вже намагалося здобути членство в ООН. У 2011 році тодішній лідер автономії Махмуд Аббас заявляв про намір подати заявку на отримання членства в Організації.

Тим часом 26 лютого 2023 року прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Своє рішення він пояснив кроком до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни Ізраїлю з ХАМАС.