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АНАЛІТИКА

Байден жорстко розкритикував Ізраїль за вбивство місіонерів у Секторі Газа

 

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення у Секторі Газа. Ця заява стала однією з найжорсткіших його критик політики Тель-Авіва з початку військової кампанії проти ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на сайті Білого дому.

Президент зазначив, що конфлікт у Газі є одним з найгірших за останній час через кількість жертв співробітників гуманітарних місій.

"Це головна причина, чому розподіл гуманітарної допомоги в Газі був таким складним - тому що Ізраїль не зробив достатньо для захисту гуманітарних працівників, які відчайдушно намагаються доставити необхідну допомогу цивільному населенню", - йдеться у заяві Байдена.

Глава Білого дому також підкреслив, що "інциденти, подібні до вчорашнього, просто не повинні відбуватися".

"Я буду продовжувати тиснути на Ізраїль, щоб він робив більше для сприяння наданню гуманітарної допомоги цивільним жителям регіону. І ми наполегливо домагаємося негайного припинення вогню в рамках угоди про звільнення заручників. Моя команда в Каїрі зараз працює над цим", - додав глава Білого дому.

Атака на гумконвой World Central Kitchen

У вівторок, 2 квітня, в Секторі Газа ізраїльські військові атакували ракетами з безпілотника колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen), що забезпечує харчуванням постраждалих від стихійних лих.

Ізраїльський БпЛА тричі поцілив ракетами по кількох автомобілях організації. Внаслідок інциденту загинули семеро працівників гуманітарної місії з різних країн світу.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначили, що трагедія сталася через "помилкову ідентифікацію": оператор дрону подумав, що до колони приєднався терорист ХАМАС.

Зокрема, жертвами інциденту стали троє громадян Великої Британії. Прем'єр країни Ріші Сунак шокований інцидентом і вимагає всебічного розслідування трагедії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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