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В армії Ізраїлю прокоментували смертельний удар по гумконвою в Секторі Газа
09:04 03.04.2024 |
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві заявив, що смертоносний ізраїльський удар по гуманітарному конвою в Секторі Газа 2 квітня, став результатом "помилкової ідентифікації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю в соцмережі Х.
"Минулої ночі було вбито сім співробітників "Всесвітньої центральної кухні" (World Central Kitchen, - ред.). WCK - це організація, люди якої працюють по всьому світу, зокрема в Ізраїлі, щоб творити добро в складних умовах. ЦАХАЛ тісно співпрацює зі Всесвітньою центральною кухнею і високо цінує важливу роботу, яку вони виконують", - сказав Халеві у відеозверненні.
Він також повідомив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.
"Це була помилка, яка стала наслідком неправильної ідентифікації, вночі, під час війни, у дуже складних умовах. Цього не повинно було статися", - пояснив військовий, додавши, що не було жодного "наміру завдати шкоди гуманітарним працівникам WCK".
"Незалежний" орган також розслідуватиме інцидент й оприлюднить свої висновки найближчими днями, сказав Халеві, додавши, що ЦАХАЛ негайно реалізує свої висновки і поділиться ними з WCK разом з іншими відповідними міжнародними організаціями.
"Цей інцидент був серйозною помилкою. Ізраїль воює з ХАМАС, а не з населенням Гази. Ми шкодуємо про ненавмисне заподіяння шкоди членам WCK. Ми від щирого серця поділяємо горе їхніх родин, а також всієї організації Всесвітньої центральної кухні", - сказав начальник штабу Армії оборони Ізраїлю.
Атака на гуманітарний конвой World Central Kitchen
2 квітня в Секторі Газа ізраїльські військові атакували ракетами з безпілотника колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen).
Дрон випустив ракету по одному з автомобілів колони, після чого працівники місії пересіли до іншого транспортного засобу, повідомивши про атаку своєму керівництву. Друга ракета влучила в машину, до якої вони пересіли. Коли під'їхав третій автомобіль колони і спробував перевезти поранених, у нього влучила третя ракета. Внаслідок атаки загинули семеро працівників місії - громадяни Австралії, Канади та Польщі, американо-канадський громадянин з подвійним громадянством і три громадянина Великої Британії.
За даними групи розслідувачів Bellingcat, знищені автомобілі були знайдені на відстані близько 1,6 км одне від одного, що підтверджує повідомлення про три окремі удари. Автомобілі були уражені інертними або малопотужними ракетами, подібними до Hellfire R9X.
За попередніми результатами розслідування, ізраїльський оператор БпЛА завдав три удари по автомобілям конвою, оскільки підозрював, що в до його складу приєднався озброєний бойовик ХАМАС. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив причетність ЦАХАЛ до інциденту.
Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак шокований інцидентом. Британське МЗС викликало посла Ізраїлю Ципі Хотовелі, яка провела зустріч з міністром розвитку країни Ендрю Мітчеллом.
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