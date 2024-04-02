США підготували для Ізраїлю партію авіабомб Mark 84 та Mark 82

Сполучені Штати мають намір поставити Ізраїлю велику партію авіаційних бомб Mark 84 та Mark 82.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

Партія авіабомб є частиною пакета озброєнь, який був схвалений для Ізраїлю ще у минулому, а не цього року.

Він включає понад 1800 бомб Mark 84 і близько 500 бомб Mark 82, уточнили співрозмовники телеканалу.

У повідомленні з посиланням на офіційних американських представників говориться, що Ізраїль надав Вашингтону гарантії того, що він використовує зброю, що поставляється Америкою, суворо «в рамках законів війни».

«Ці бомби можуть зруйнувати цілі квартали», - розповів один із високопосадовців адміністрації про бомби MK84.

Авіаційна бомба Mark 84 є найбільшою із серії авіабомб типу Mark.

MK84 має номінальну вагу 2000 фунтів (908 кг), але її фактична вага може коливатися залежно від модифікації від 1972 фунтів (896 кг) до 2083 (947 кг).

Корпус виготовляється із металу. Бомба здатна пробити 380 мм металу або 3,3 м бетону.

Своєю чергою Mark 82 має номінальну масу 227 кг, але її фактична вага теж може коливатися залежно від модифікації.

Корпус виготовляється із металу. Він заповнений 87 кг вибухівки Tritonal, Minol чи H6. Мk 82 є бойовою частиною для комплектів із лазерним наведенням GBU-12 та для комплектів GBU-38 JDAM.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тисячі жителів у прикордонних з Палестиною поселеннях, ще 240 людей було взято до заручників. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у смузі Гази.