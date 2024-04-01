Новий уряд Палестинської автономії склав присягу

Глава ПНА Махмуд Аббас (ліворуч) і новий прем'єр-міністр Палестини Мухаммед Мустафа

19-й уряд Палестинської автономії під керівництвом прем'єр-міністра Мухаммеда Мустафи склав присягу і розпочав роботу, повідомило ввечері в неділю, 31 березня, палестинське інформаційне агентство WAFA.

Перше засідання нового кабміну провів глава Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуд Аббас. Він підкреслив, що юрисдикція палестинського уряду поширюється на окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан, а також на Сектор Гази, який контролює терористичний рух ХАМАС. Пріоритетними завданнями нового кабміну глава ПНА назвав надання гуманітарної допомоги жителям Сектора Гази і допомогу переміщеним особам.

Аббас, крім того, заявив, що Організація визволення Палестини (ОВП), головою виконкому якої він є, залишається "єдиним законним представником палестинського народу". Очільник ПНА пообіцяв продовжувати "працювати над об'єднанням палестинської землі та народу і досягненням палестинського національного примирення", а також над тим, щоб "зупинити агресію" проти палестинського народу в Секторі Гази.

Аббас укотре закликав до створення суверенної палестинської держави "відповідно до принципів 1967 року" - тобто, у складі Західного берега річки Йордан, Сектора Гази і Східного Єрусалима. Передбачається, що останній має стати столицею нової держави. Зараз функції столиці автономії виконує місто Рамалла.

Перспектива "двох держав"

Попередній прем'єр-міністр уряду ПНА Мухаммед Штає подав у відставку 26 лютого. На думку спостерігачів, за цим стояло прагнення США повернутися до рішення про дві держави на території регіону - палестинську та ізраїльську - як до способу врегулювати близькосхідний конфлікт. На думку США, після закінчення війни в Газі управляти сектором має кардинально реформована палестинська адміністрація. План післявоєнного устрою анклаву, представлений Ізраїлем 28 лютого, у принципі не виключає цього.

Зараз ФАТХ під керівництвом Аббаса, який перебуває при владі з 2005 року, управляє частиною окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Йому протистоїть рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази і веде війну проти Ізраїлю.