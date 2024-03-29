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АНАЛІТИКА

Байден каже, що кілька арабських країн готові визнати Ізраїль

 

Президент США Джо Байден заявив, що кілька арабських країн, включаючи Саудівську Аравію, готові "повністю визнати Ізраїль" у майбутній угоді.

Про це він сказав під час благодійного вечора в Radio City Music Hall у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час заходу Байден, а також його попередники-демократи Білл Клінтон і Барак Обама дали відсіч критикам своєї близькосхідної політики.

"Я працював з саудитами і з усіма іншими арабськими країнами, включаючи Єгипет, Йорданію і Катар. Вони готові повністю визнати Ізраїль", - сказав американський президент.

Він додав, що "має бути обмін на рішення про дві держави".

"Це не обов'язково має відбутися сьогодні. Це має бути поступовий рух, і я думаю, що ми можемо це зробити", - зазначив Байден.

Він додав, що наразі в ході війни між Ізраїлем і ХАМА загинуло занадто багато як палестинців, так і ізраїльтян.

"Зрозуміло, що Ізраїль глибоко розлючений, а ХАМАС все ще існує, але ми повинні зупинити дії, які призводять до значної кількості смертей невинних цивільних осіб, особливо дітей", - підкреслив Байден.

За даними джерел, Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун також розповів, що Ізраїль отримав не всю зброю, яку просив в американської сторони після початку бойових дій у секторі Гази.
Ключові теги: Ізраїль
 

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