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Парламент Італії голосуватиме за недовіру віцепрем'єру через зв'язки його партії з РФ
09:20 28.03.2024 |
Нижня палата парламенту Італії на початку квітня розгляне питання про вотум недовіри віцепрем'єр-міністру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Пропозицію про вотум недовіри Сальвіні внесла центристська опозиційна партія Azione ексміністра промисловості Карло Календи. Її також підтримали лівий "Рух 5 зірок", лівоцентристська Демократична партія та дрібніші опозиційні сили.
Італійському віцепрем'єру закидають відмову звинувачувати Владіміра Путіна у смерті російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії, а також те, що його партія "Ліга" досі офіційно не розірвала зв'язки з "Единой Россией".
Також Сальвіні заявляв, що російський народ мав рацію, "переобравши" Владіміра Путіна на посаді голови Росії.
За словами Календи, "Ліга", як і раніше, є "пропутінською, хоч і менш відкрито, ніж у минулому, з політичних міркувань".
Голосування за вотум недовіри Маттео Сальвіні в нижній палаті італійського парламенту очікується 3-4 квітня.
Нагадаємо, що раніше Сальвіні також виступав за перегляд санкцій Європейського Союзу проти РФ, а також потрапив у скандал через намір поїхати в Москву після лютого 2022 року за кошти російського посольства в Римі.
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