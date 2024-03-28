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АНАЛІТИКА

Парламент Італії голосуватиме за недовіру віцепрем'єру через зв'язки його партії з РФ

 

Нижня палата парламенту Італії на початку квітня розгляне питання про вотум недовіри віцепрем'єр-міністру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Пропозицію про вотум недовіри Сальвіні внесла центристська опозиційна партія Azione ексміністра промисловості Карло Календи. Її також підтримали лівий "Рух 5 зірок", лівоцентристська Демократична партія та дрібніші опозиційні сили.

Італійському віцепрем'єру закидають відмову звинувачувати Владіміра Путіна у смерті російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії, а також те, що його партія "Ліга" досі офіційно не розірвала зв'язки з "Единой Россией".

Також Сальвіні заявляв, що російський народ мав рацію, "переобравши" Владіміра Путіна на посаді голови Росії.

За словами Календи, "Ліга", як і раніше, є "пропутінською, хоч і менш відкрито, ніж у минулому, з політичних міркувань".

Голосування за вотум недовіри Маттео Сальвіні в нижній палаті італійського парламенту очікується 3-4 квітня.

Нагадаємо, що раніше Сальвіні також виступав за перегляд санкцій Європейського Союзу проти РФ, а також потрапив у скандал через намір поїхати в Москву після лютого 2022 року за кошти російського посольства в Римі.
Ключові теги: Італія
 

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