Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT

 

У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї, оскільки нові учасники ринку продовжують відбирати продажі у місцевих конкурентів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналіз політичної групи "Транспорт і навколишнє середовище" (Transport & Environment).

Згідно з дослідженням компанії, близько 19,5% проданих у блоці електромобілів минулого року були вироблені в Китаї завдяки зростанню європейських продажів китайських брендів, таких як MG і BYD, а також таким факторам, як використання американською групою Tesla свого заводу в Шанхаї для постачання частини продукції на європейський ринок.

За даними T&E, у 2024 році ця частка зросте до 25,3%, оскільки китайські національні виробники продовжують відбирати частку ринку у відомих європейських брендів на всьому континенті.

"У той час як багато західних виробників, включаючи Tesla, BMW і Renault, виробляють електромобілі в Китаї, які вони імпортують до Європи, лише електромобілі китайських брендів становитимуть 11% ринку електромобілів ЄС цього року, а до 2027 року ця частка зросте до 20%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що китайські бренди, такі як BYD, вже зросли з 0,4% європейського ринку електромобілів у 2019 році до 8% продажів минулого року.

Додається, що відповідні дані з'явилися в той час, коли Брюссель завершує розслідування того, чи допомогли місцеві субсидії електромобілям, виробленим в Китаї, витіснити моделі європейського виробництва.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3430
  0,1132
 0,29
EUR
 1
 42,6911
  0,2013
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес