Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg

 

Термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У Ємені, де триває десятирічна громадянська війна, урядовий чиновник визнав, що Starlink широко використовується. Багато людей готові кинути виклик протиборчим угрупованням, зокрема хуситам, щоб отримати термінали для ділового та особистого зв'язку й уникнути повільного і часто цензурованого інтернету, який доступний нині.

Також термінали використовуються в Судані, де громадянська війна триває вже рік і призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності та втечі мільйонів людей зі своїх домівок. За словами західних дипломатів, в умовах, коли звичайний інтернет не працює вже кілька місяців, солдати воєнізованих Сил швидкої підтримки використовують цю систему для логістики.

За даними видання, Судан обходить блокування, ввозячи Starlink у регіон Дарфур. Пристрої при цьому реєструються в Дубаї. Спочатку їх доставляють літаком в Уганду, а потім через Південний Судан автомобілем у Судан.

У Південній Африці в соцмережах постачальники пропонують активувати термінали в Мозамбіку, де вони ліцензовані, а потім доставити їх клієнтам із Південної Африки.

Зазвичай жителі країн, де Starlink не має легального покриття, активують термінали в "ліцензованих" країнах або оплачують їх через міжнародні банківські картки.

Урядова боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цього року майже не вплинула на використання Starlink. За словами трейдера, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно, дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку. До втручання уряду клієнти могли купувати обладнання компанії та отримувати його через місцеву пошту.

Starlink у росіян на фронті

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.

Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.

Разом з тим у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2298
  0,3223
 0,83
EUR
 1
 42,4898
  0,3646
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9777  0,18 0,48 39,5596  0,20 0,51
EUR 42,2654  0,20 0,47 43,0619  0,20 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес