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Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
11:20 26.03.2024 |
Термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У Ємені, де триває десятирічна громадянська війна, урядовий чиновник визнав, що Starlink широко використовується. Багато людей готові кинути виклик протиборчим угрупованням, зокрема хуситам, щоб отримати термінали для ділового та особистого зв'язку й уникнути повільного і часто цензурованого інтернету, який доступний нині.
Також термінали використовуються в Судані, де громадянська війна триває вже рік і призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності та втечі мільйонів людей зі своїх домівок. За словами західних дипломатів, в умовах, коли звичайний інтернет не працює вже кілька місяців, солдати воєнізованих Сил швидкої підтримки використовують цю систему для логістики.
За даними видання, Судан обходить блокування, ввозячи Starlink у регіон Дарфур. Пристрої при цьому реєструються в Дубаї. Спочатку їх доставляють літаком в Уганду, а потім через Південний Судан автомобілем у Судан.
У Південній Африці в соцмережах постачальники пропонують активувати термінали в Мозамбіку, де вони ліцензовані, а потім доставити їх клієнтам із Південної Африки.
Зазвичай жителі країн, де Starlink не має легального покриття, активують термінали в "ліцензованих" країнах або оплачують їх через міжнародні банківські картки.
Урядова боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цього року майже не вплинула на використання Starlink. За словами трейдера, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно, дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку. До втручання уряду клієнти могли купувати обладнання компанії та отримувати його через місцеву пошту.
Starlink у росіян на фронті
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.
Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.
При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.
Разом з тим у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.
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