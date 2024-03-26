Фінансові новини
- |
- 26.03.24
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен розповів міністру оборони Ізраїлю про альтернативи операції в Рафаху
09:37 26.03.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом.
Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер, пише "Європейська правда".
Під час зустрічі Блінкен наголосив, що США підтримують наміри Ізраїлю забезпечити поразку угрупованню ХАМАС, в тому числі в Рафаху.
Однак держсекретар знову виступив проти проведення великої наземної операції в місті.
"Держсекретар підкреслив, що існують альтернативи великому наземному вторгненню, які б краще забезпечили безпеку Ізраїлю і захистили палестинське цивільне населення", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі також обговорювали необхідність негайного збільшення і підтримки додаткової гуманітарної допомоги для задоволення потреб цивільного населення в Газі.
У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.
Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.
Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.
Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.
Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
ТОП-НОВИНИ
|Реконструкція харківської ТЕЦ-5 триватиме не один рік - директор
|НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів
|Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Швеція поглиблять співпрацю в атомній галузі
|МЗС Польщі: У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет біля своїх кордонів
|Індія збільшує поставки американської нафти через посилення санкцій проти РФ
|Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви
|Трамп попередив Ізраїль, що той втрачає велику підтримку
|Блінкен розповів міністру оборони Ізраїлю про альтернативи операції в Рафаху
Бізнес
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг