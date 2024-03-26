ЗМІ: Білий дім звинувачує Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем

У Білому домі вважають, що розкол у відносинах між Ізраїлем і США через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза, створена прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу з внутрішньополітичних причин.

Про це виданню Axios розповіли три американські високопосадовці, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, менш ніж через пів року після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, який призвів до безпрецедентної підтримки з боку адміністрації Джо Байдена, відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються.

Напередодні Нетаньягу скасував візит до Білого дому своїх старших радників, запланований на кінець тижня, після того, як США утрималися під час голосування в ООН за резолюцію із закликом до припинення вогню в Газі та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

У неділю ввечері і в понеділок вранці посадовці Білого дому обговорювали з помічниками Нетаньягу резолюцію ООН і сказали йому, що США, швидше за все, утримаються, повідомило джерело видання.

За його словами, під час цих обговорень американські посадовці зазначили, що утримання США від голосування не є зміною політики, і підкреслив, що адміністрація Байдена не вважає резолюцію ООН обов'язковою до виконання.

У своїй заяві в понеділок Нетаньягу сказав, що він дав зрозуміти адміністрації Байдена, що вважає це зміною в політиці США. Він також пригрозив скасувати поїздку ізраїльської делегації до Вашингтона для обговорення операції в Рафаху, якщо США не накладуть вето на резолюцію.

"Якщо прем'єр-міністр Нетаньягу був так сильно налаштований, чому він не зателефонував президенту Байдену? Позиція США чітка: ми читаємо резолюцію як таку, що закликає як до припинення вогню, так і до звільнення заручників - в одному і тому ж пункті. З цієї причини ми утрималися", - заявив американський посадовець.

Він зазначив, що Білий дім "спантеличений" тим, що він вважає надмірною реакцією Нетаньягу.

Інший американський посадовець сказав, що Нетаньягу використовує голосування в ООН як привід не відправляти делегацію до Вашингтона, щоб обговорити операцію в Рафаху.

"Він боявся, що ми можемо запропонувати щось розумне. Він вважає за краще посваритися з нами, навіть якщо це не в інтересах Ізраїлю. Це також смішний спосіб поводження з партнером, який надав Ізраїлю стільки підтримки", - додав посадовець.

Джерело також розповіло, що президент США Джо Байден запланував розмову із Нетаньягу.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".