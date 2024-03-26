Ізраїль запевняє, що не припинить наступ на ХАМАС

Ізраїль не припинить війну проти терористичної організації ХАМАС, допоки її бойовики не звільнять заручників. Як передає агенція AFP у понеділок, 25 березня, про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант після ухвалення резолюції Ради Безпеки Організаціїї Об'єднаних Націй (ООН) щодо припинення вогню у Секторі Гази.

"Ми не маємо морального права зупиняти війну, поки в Газі все ще є заручники. Відсутність вирішальної перемоги в Газі може наблизити нас до війни на півночі", - сказав Галант у Вашингтоні перед зустріччю з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і держсекретарем Ентоні Блінкеним, цитує Reuters.

В той же час генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав виконати резолюцію Радбезу. "Ця резолюція має бути реалізована. Невдача була б непробачною", - написав він у соцмережі X.

Реакція на резолюцію представника Палестини та ХАМАСу

Постійний спостерігач Палестини при ООН Ріяд Мансур заявив, що схвалення резолюції Радбезу ООН має стати "поворотним моментом" у припиненні війни в Газі, передає AFP. "Це має бути поворотний момент. Це має означати кінець цього нападу, звірств проти нашого народу", - зазначив він.

Як передає Reuters, представники ХАМАСу теж привітали резолюцію Ради Безпеки ООН, а також заявили про готовність до негайного обміну полоненими з Ізраїлем.

У ЄС привітали резолюцію Радбезу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала резолюцію Ради Безпеки ООН. "Реалізація цієї резолюції життєво важлива для захисту всіх цивільних осіб", - написала вона в соцмережі X.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у соцмережі X закликав "терміново" почати дотримуватися перемир'я в Газі та звільнити всіх заручників ХАМАСу. За його словами, гуманітарній допомозі також має бути дозволено надходити до Гази.

Білий дім розчарований позицією Ізраїля

Білий дім тим часом висловив розчарування тим, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скасував запланований візит високопоставленої ізраїльської делегації до Вашингтона після того, як США утрималися від голосування за резолюцію Радбезу ООН, передає Reuters.

"Це розчаровує. Ми дуже розчаровані тим, що вони не приїдуть до Вашингтона, щоб дати нам можливість провести з ними повну розмову про життєздатні альтернативи їхньому перебуванню в Рафасі. Нічого не змінилося в нашій точці зору, що великий наземний наступ на Рафах був би серйозною помилкою", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі.

За словами Кірбі, чиновники США все одно зустрінуться для окремих переговорів з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом, який зараз перебуває у Вашингтоні.