Нетаньягу після ухвалення РБ ООН резолюції про припинення вогню в Газі скасував візит делегації Ізраїлю в США

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ухвалив рішення скасувати поїздку ізраїльської делегації до США після того, як РБ ООН у понеділок підтримала проєкт резолюції із закликом до припинення вогню в Секторі Гази на час Рамадану, повідомляє портал Ynet.

США утрималися від голосування і не стали блокувати резолюцію. Раніше Нетаньягу застерігав, що якщо США не застосують право вето на голосуванні РБ ООН, то він відмовиться надсилати до США делегацію на чолі з міністром Ізраїлю зі стратегічних питань Роном Дермером.

У резолюції міститься заклик до звільнення заручників, але цей процес не названо умовою для припинення вогню в Секторі Гази.

"США відмовилися від своєї послідовної позиції в РБ ООН, де кілька днів тому вони наголошували на зв'язку між припиненням вогню та звільненням заручників. Ця відмова шкодить і військовим зусиллям Ізраїлю, і його спробам звільнити заручників, бо дає угрупованню ХАМАС надію: буцімто міжнародний тиск дасть їй змогу погодитися на припинення вогню, але без звільнення заручників", - цитує Ynet заяву офісу ізраїльського прем'єра.

Зі свого боку постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська сторона не взяла участі в голосуванні, тому що в документі не містилося засудження ХАМАС. Вона зазначила, що ця резолюція не має юридичної сили, хоча інші члени РБ ООН дотримуються протилежної думки. Томас-Грінфілд наголосила, що перемир'я в Газі можна досягти негайно, якщо ХАМАС відпустить заручників.

Радник Білого дому Джон Кірбі пізніше заявив, що у США розчаровані рішенням ізраїльської влади не надсилати делегацію. Він запевнив, що дії США в РБ ООН не свідчать про зміни в політиці Білого дому: він вважає за можливе досягнення перемир'я за допомогою укладення угоди щодо заручників.

Тим часом у ЦАХАЛ інформували, що ведуть бої з ХАМАС у місті Хан-Юніс у районах навколо лікарень "Аль-Амаль" і "Нассер". У районі "Аль-Амаль" солдати ліквідували 20 ворожих бійців. Також військові знищили щонайменше 170 ворожих бійців і затримали 500 підозрюваних під час рейду по лікарні "Аш-Шіфа" в місті Газа, звідки, за версією ЦАХАЛ, бійці ХАМАС вели вогонь. The Jerusalem Post повідомила з посиланням на одного з командирів спецпризначенців ВМС Ізраїлю "Шаєтет 13", що під час операції в "Аш-Шіфі" військовослужбовці знайшли зброю, заховану серед медичного приладдя, і ліквідували терористів, деяких із них затримали.

Спецпідрозділ ЦАХАЛ "Маглан", елітний підрозділ "Егоз" для ведення контрпартизанських дій разом з іншими силами продовжують розпочатий напередодні наступ на позиції ХАМАС у районі "Аль-Амаль". У ЦАХАЛ наголошують, що мають у своєму розпорядженні точну розвідінформацію про використання ворогом цивільної інфраструктури, включно з лікарнями, у бойових цілях. У ЦАХАЛ і раніше обвинувачували ХАМАС та "Ісламський джихад" у використанні лікарень як військових об'єктів; ХАМАС такі звинувачення заперечує. Також ізраїльське командування повідомило, що під час 10-денної зачистки житлового комплексу "Хамад Таун" на півдні Хан-Юніса, що завершилася минулого тижня, "Маглан", "Егоз" та інші підрозділи взяли в полон 300 ворожих бійців, знищили 100.

За даними Ynet, ЦАХАЛ і Служба загальної безпеки ("Шин-Бет") розкрили план Ірану контрабандою провезти зброю на Західний берег річки Йордан. Вдалося конфіскувати реактивні снаряди, вибухівку, міни, протитанкові ракети, гранати, ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гвинтівки і пістолети.

Глава координатора дій уряду Ізраїлю на територіях (COGAT) навів дані, що від початку бойових дій у Газі в анклав прибули 18,5 тис. вантажівок із допомогою - 354 тис. 740 тонн вантажів - і на додачу 200 цистерн із паливом і 385 резервуарів із газом для готування. За добу в Газу прослідували 103 вантажівки, зокрема 22 на північ анклаву, проте частина вантажівок зазнала розграбування.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що ХАМАС відкинула пропозицію про обмін палестинських в'язнів на частину ізраїльських заручників. До цього телеканал CNN передавав, що Ізраїль дав згоду на пропозицію США про обмін ув'язненими і заручниками з ХАМАС, чекає відповіді від угруповання. Згідно з CNN, пропозицію висунув на консультаціях у Досі директор ЦРУ Вільям Бернс. Вона передбачає звільнення близько 700 палестинських ув'язнених, зокрема 100, які відбувають довічне ув'язнення за вбивство ізраїльських громадян, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників.

Тим часом високопоставлений представник ХАМАС Хусам Бадран обвинуватив США в тому, що вони заважають переговорам угруповання з Ізраїлем. Він зазначив, що "американська адміністрація - основна причина пробуксовки переговорів", і що США не повинні бути посередником у переговорному процесі через підтримку Вашингтоном Ізраїлю. За словами Бадрана, сам Нетаньягу не зацікавлений в угоді й обманює родини заручників. Він додав, що Ізраїль не дає жодних гарантій безпеки для населення Сектора Гази.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. Від початку військової операції Ізраїлю, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази досягла 32 тис. 333, поранених - 74 тис. 694.