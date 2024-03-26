РБ ООН вперше закликала до припинення вогню в Газі

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у понеділок, 25 березня, вперше за майже шість місяців війни в Секторі Гази ухвалила резолюцію, яка закликає до "негайного припинення вогню" під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Як передає dpa, РБ ООН висловила "глибоку стурбованість катастрофічною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази" та "вимагає негайного і безумовного звільнення всіх заручників", утримуваних терористами з ХАМАСу. Прийняти резолюцію вдалося через те, що Сполучені Штати Америки, які мають право вето, утрималися від голосування. 14 інших членів Ради Безпеки ООН проголосували "за".

Проєкт резолюції підготували непостійні члени Радбезу - Алжир, Гаяна, Мальта, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Словенія та Швейцарія.

Попередні спроби в РБ ООН закликати до припинення вогню у Секторі Гази зазнали невдачі, головним чином через голосування США. Як найближчий союзник Ізраїлю, Вашингтон виступав проти припинення вогню з початку війни в жовтні минулого року і наклав вето на три інші аналогічні резолюції.

Нетаньяху скасував візит до США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на знак протесту проти ухваленого рішення Радою Безпеки ООН скасував запланований візит до Вашингтона ізраїльської делегації високого рівня.

Нетаньяху звинуватив США у "відступі від принципової позиції", бо ті дозволили провести голосування без виконання умови звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, передає AP.

"Це дає ХАМАСу надію на те, що міжнародний тиск дозволить їм погодитися на припинення вогню без звільнення наших заручників", - цитує Нетаньяху агенція AFP.

Ізраїльська делегація мала представити офіційним особам Білого дому плани очікуваного наземного вторгнення в місто Рафах у Секторі Гази.