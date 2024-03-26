Фінансові новини
- |
- 26.03.24
- |
- 02:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РБ ООН вперше закликала до припинення вогню в Газі
22:17 25.03.2024 |
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у понеділок, 25 березня, вперше за майже шість місяців війни в Секторі Гази ухвалила резолюцію, яка закликає до "негайного припинення вогню" під час священного для мусульман місяця Рамадан.
Як передає dpa, РБ ООН висловила "глибоку стурбованість катастрофічною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази" та "вимагає негайного і безумовного звільнення всіх заручників", утримуваних терористами з ХАМАСу. Прийняти резолюцію вдалося через те, що Сполучені Штати Америки, які мають право вето, утрималися від голосування. 14 інших членів Ради Безпеки ООН проголосували "за".
Проєкт резолюції підготували непостійні члени Радбезу - Алжир, Гаяна, Мальта, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Словенія та Швейцарія.
Попередні спроби в РБ ООН закликати до припинення вогню у Секторі Гази зазнали невдачі, головним чином через голосування США. Як найближчий союзник Ізраїлю, Вашингтон виступав проти припинення вогню з початку війни в жовтні минулого року і наклав вето на три інші аналогічні резолюції.
Нетаньяху скасував візит до США
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на знак протесту проти ухваленого рішення Радою Безпеки ООН скасував запланований візит до Вашингтона ізраїльської делегації високого рівня.
Нетаньяху звинуватив США у "відступі від принципової позиції", бо ті дозволили провести голосування без виконання умови звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, передає AP.
"Це дає ХАМАСу надію на те, що міжнародний тиск дозволить їм погодитися на припинення вогню без звільнення наших заручників", - цитує Нетаньяху агенція AFP.
Ізраїльська делегація мала представити офіційним особам Білого дому плани очікуваного наземного вторгнення в місто Рафах у Секторі Гази.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трампу знизили заставу у справі про шахрайство до $175 млн
|Ізраїль запевняє, що не припинить наступ на ХАМАС
|Нетаньягу після ухвалення РБ ООН резолюції про припинення вогню в Газі скасував візит делегації Ізраїлю в США
|РБ ООН вперше закликала до припинення вогню в Газі
|Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт
|Ісландія приєднається до ініціативи Чехії по закупівлі снарядів для України
Бізнес
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг