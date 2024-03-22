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Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів
09:51 22.03.2024 |
Міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали позов проти Apple Inc., звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
У позові стверджується, що Apple користується своїм панівним становищем на ринку смартфонів і застосунків для них, обмежуючи можливості споживачів щодо зміни пристроїв або використання продуктів інших виробників разом з iPhone.
"Apple утримує монопольну позицію на ринку смартфонів не лише тому, що випереджає конкурентів, а й за рахунок порушення федерального антимонопольного законодавства", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час пресконференції в четвер.
"Ми стверджуємо, що Apple використовує стратегію, засновану на антиконкурентній поведінці, яка завдає шкоди і споживачам, і розробникам", - сказав Гарланд.
Apple заявила, що позов "є загрозою тому, чим ми є, та принципам, які виділяють наші продукти на висококонкурентних ринках".
У компанії зазначають, що успішний для позивачів результат цієї справи "підірве здатність Apple створювати технології, на які люди чекають від неї", у яких взаємопов'язані апаратне й програмне забезпечення, а також сервіси.
"Це створить небезпечний прецедент, надавши уряду можливість жорстко контролювати розроблення технологій для людей", - ідеться в заяві Apple.
Мін'юст США двічі подавав позови проти Apple за останні 14 років у зв'язку з антимонопольними порушеннями, проте вперше звинувачує компанію в незаконному маніпулюванні панівним становищем на ринку.
Регулятор розпочав розслідування щодо Apple ще у 2019 році через скарги розробників на те, що компанія стягує з них величезні комісії за розміщення застосунків у магазині для пристроїв компанії та не дає їм можливості пропонувати свої сервіси користувачам в обхід App Store, пише Market Watch.
Акції Apple втрачають у ціні 3,7% на торгах у Нью-Йорку в четвер. За останні 12 місяців їхня вартість зросла на 8,3%.
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