Фінансові новини
- |
- 18.03.24
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Росії, - WSJ
13:11 18.03.2024 |
Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати такі необхідні Україні боєприпаси. В умовах, коли допомога США в постачанні зброї заблокована, виробництво боєприпасів на Заході повільно зростає, а запаси Києва скорочуються, Прага закуповує їх у країн, які виступають як союзники Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, Чехія отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Наразі вже забезпечено перший транш у 300 тисяч снарядів, причому найбільший внесок зробила Німеччина.
Колишня приналежність країни до колишнього радянського блоку виявилася несподіваною підмогою. Чехія успадкувала велику збройову промисловість із клієнтами в усьому світі та хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, які мають великі запаси зброї радянських часів і здатні виробляти ще більше.
Хоча Прага замовчує про те, звідки надходять боєприпаси, видання стверджує, що серед постачальників є і союзники Росії. Торгові угоди передбачають, що поставки здійснюватимуться через Чехію або треті країни, щоб приховати будь-який прямий зв'язок між країнами походження та Україною, а також щоб не піддавати постачальника гніву Москви.
"Конфіденційність - ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції - за деякими винятками, такими як Північна Корея", - заявив Томаш Пояр, радник з національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали.
Зі свого боку Ян Йіреш, заступник міністра оборони Чехії, сказав, що чеська ініціатива виявила протиріччя між дружнім публічним ставленням деяких урядів до Росії та їхньою готовністю укладати угоди з союзниками України в приватному порядку.
Чехія знайшла снаряди для України
За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.
У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.
Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.
Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|ОАЕ почнуть постачати зріджений газ до Німеччини: планується контракт на 15 років
|Корпоративні дефолти б'ють рекорди з часів фінансової кризи 2008 року – S&P Global
|Нігер міг розірвати угоду зі США через домовленість з Іраном, - WSJ
|Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 2,6%, як і очікувалося
|Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру
Бізнес
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх