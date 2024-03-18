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Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
09:09 18.03.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту в Ізраїль закликав до "довготривалого припинення вогню", або досягнути звільнення утримуваних ХАМАС заручників.
Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, його цитує AFP, пише "Європейська правда".
"Нам потрібна угода про звільнення заручників з довготривалим припиненням вогню", - сказав Шольц.
"Ми розуміємо сім'ї заручників, які після більш ніж п'яти місяців говорять: "Настав час для всеосяжної угоди про звільнення заручників, щоб врятувати тих, хто все ще перебуває в полоні", - додав канцлер Німеччини.
Візит Шольца відбувся того ж дня, коли ізраїльські офіційні особи мали обговорити мандат переговорної групи, яка, як очікується, візьме участь у новому раунді переговорів у Катарі, спрямованих на забезпечення нового перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
Раніше, на переговорах з королем Йорданії, Шольц також наголсив, що ізраїльський наступ на Рафах "дуже ускладнить" мир у регіоні.
Ізраїль у п'ятницю схвалив план наступу на Рафах, де після п'яти місяців війни знайшли притулок більше половини з 2,3 мільйона мешканців сектора Гази.
Ізраїль заявляє, що Рафах є одним з останніх оплотів ХАМАС, який він пообіцяв ліквідувати, і що мешканці будуть евакуйовані.
Нещодавно віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.
Його слова перегукнулись з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю".
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