Судно з гумдопомогою прибуло через морський коридор з Кіпру до Гази

Судно, що буксирувало баржу з продуктами харчування, в п'ятницю прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Судно, організоване благодійною організацією World Central Kitchen (WCK), привезло майже 200 тонн допомоги, що мали доставити через причал в Газі.

Очікують, що незабаром відпливе інше судно з допомогою.

Наразі мало відомо про те, як відбуватиметься доставка та розподіл допомоги після її розвантаження в Газі, оскільки гуманітарні організації ООН описують величезні перешкоди на шляху доставки допомоги до тих, хто її потребує.

Якщо новий морський маршрут виявиться успішним, він може допомогти полегшити кризу з голодом в секторі, де значна частина населення страждає від недоїдання, а лікарні в найбільш постраждалих північних районах повідомляють про дітей, які помирають від голоду.

Повідомляли, що у вівторок перше судно з гумдопомогою вирушило гуманітарним морським коридором з Кіпру до Гази.

Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.