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Судно з гумдопомогою прибуло через морський коридор з Кіпру до Гази
16:33 15.03.2024 |
Судно, що буксирувало баржу з продуктами харчування, в п'ятницю прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Судно, організоване благодійною організацією World Central Kitchen (WCK), привезло майже 200 тонн допомоги, що мали доставити через причал в Газі.
Очікують, що незабаром відпливе інше судно з допомогою.
Наразі мало відомо про те, як відбуватиметься доставка та розподіл допомоги після її розвантаження в Газі, оскільки гуманітарні організації ООН описують величезні перешкоди на шляху доставки допомоги до тих, хто її потребує.
Якщо новий морський маршрут виявиться успішним, він може допомогти полегшити кризу з голодом в секторі, де значна частина населення страждає від недоїдання, а лікарні в найбільш постраждалих північних районах повідомляють про дітей, які помирають від голоду.
Повідомляли, що у вівторок перше судно з гумдопомогою вирушило гуманітарним морським коридором з Кіпру до Гази.
Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.
Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.
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