Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Судно з гумдопомогою прибуло через морський коридор з Кіпру до Гази

 

Судно, що буксирувало баржу з продуктами харчування, в п'ятницю прибуло до берегів Гази через гуманітарний морський коридор з Кіпру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Судно, організоване благодійною організацією World Central Kitchen (WCK), привезло майже 200 тонн допомоги, що мали доставити через причал в Газі.

Очікують, що незабаром відпливе інше судно з допомогою.

Наразі мало відомо про те, як відбуватиметься доставка та розподіл допомоги після її розвантаження в Газі, оскільки гуманітарні організації ООН описують величезні перешкоди на шляху доставки допомоги до тих, хто її потребує.

Якщо новий морський маршрут виявиться успішним, він може допомогти полегшити кризу з голодом в секторі, де значна частина населення страждає від недоїдання, а лікарні в найбільш постраждалих північних районах повідомляють про дітей, які помирають від голоду.

Повідомляли, що у вівторок перше судно з гумдопомогою вирушило гуманітарним морським коридором з Кіпру до Гази.

Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес