Нетаньяху відкинув нову угоду про перемир'я від ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відкинув черговий варіант угоди про перемир'я з палестинським ісламістським рухом ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Офісі глави ізраїльського уряду зазначили, що оприлюднена через посередників у четвер, 14 березня, нова пропозиція перемир'я в Газі, як і раніше, ґрунтується на "нереалістичних вимогах".

"Оновлена інформація з цього питання буде представлена військовому кабінету і розширеному кабінету безпеки в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Що пропонує ХАМАС

Палестинський рух представив посередникам комплексне бачення угоди про перемир'я. Воно базується на припиненні ізраїльської "агресії" проти палестинців у Секторі Газа, наданні допомоги, поверненні переміщених палестинців до своїх домівок та виведенні з регіону Сил оборони Ізраїлю.

У заяві ХАМАС також міститься позиція угруповання щодо угоди про обмін полоненими і заручниками, однак детальна інформація про неї відсутня.

Ізраїльські ЗМІ у четвер ввечері повідомляли, що Тель-Авів зберігає "обережний оптимізм" щодо угоди.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

Після нападу терористів руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Водночас, сторони вже тривалий час намагаються досягти перемир'я для обміну полоненими та звільнення заручників з обох сторін.

У вівторок, 12 березня, представник бойовиків ХАМАС заявив, що група ухвалила змінену версію американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі. Представники руху планували вирушити найближчими днями до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Перед цим агентство Bloomberg повідомило, що угода про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем залишається недосяжною. Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від вторгнення до міста Рафах на півдні Сектора Гази.

Натомість 13 березня Сили оборони Ізраїлю вдарили по центру розподілу продовольства у східній частині Рафаху. Загинув один, поранень зазнали 22 людини. ЦАХАЛ заявили про ліквідацію командира ХАМАСу.