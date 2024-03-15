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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
CША оголосили нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану
09:10 15.03.2024 |
Державний департамент США оголосив санкції проти ще кількох ізраїльських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Під санкціями США опинилися ще троє ізраїльських поселенців та дві пов'язані з ними ферми на Західному березі річки Йордан, у продовження підписаного президентом США указом щодо заходів проти ізраїльських поселенців, які агресивно поводяться щодо місцевого палестинського населення і цим збільшують напругу у регіоні.
Зокрема, за даними США, йдеться про залякування й напади цих ізраїльтян на місцевих палестинців та ізраїльських правозахисників, які намагались за них заступатися, перешкоджання у користуванні ними їхніми земельними ділянками.
Оголошуючи про санкції, речник Держдепу Метт Міллер зауважив, що після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль випадки нападу ізраїльских поселенців на Західному березі суттєво почастішали.
Речник наголосив, що з точки зору США ніяке залякування й насильство проти цивільного населення не може бути виправданим, незалежно від того, якого етнічного походження чи релігії ці люди.
Ізраїльський міністр з нацбезпеки Ітамар Бен Гвір відреагував заявою, що санкції демонструють "нерозуміння США того, хто є ворогом, а хто другом".
Нагадаємо, нещодавно лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.
За даними ЗМІ, в Білому домі розглядають можливість підтримати Ізраїль у його операції на півдні сектора Гази проти бойовиків ХАМАС, за умови, що це будуть точкові дії проти бойовиків з якнайменшими ризиками для цивільних палестинців.
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