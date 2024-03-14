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АНАЛІТИКА

Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів

 

Уряд Індії запустив проєкт вартістю близько 15 мільярдів доларів із будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем.

Про це повідомляє видання Hindustan Times з посиланням на слова прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.

Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

За розрахунками індійського уряду, загальні інвестиції в три проєкти складуть понад 1,25 трлн рупій, або близько 15 млрд доларів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

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