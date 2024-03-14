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Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
13:03 14.03.2024 |
Уряд Індії запустив проєкт вартістю близько 15 мільярдів доларів із будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем.
Про це повідомляє видання Hindustan Times з посиланням на слова прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.
Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.
Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.
Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.
За розрахунками індійського уряду, загальні інвестиції в три проєкти складуть понад 1,25 трлн рупій, або близько 15 млрд доларів.
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