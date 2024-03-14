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АНАЛІТИКА

В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх

 

Італійський регулятор AGCM оштрафував застосунок TikTok на 10 млн євро за недостатні заходи захисту неповнолітніх від шкідливого для них контенту.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Регулятор повідомив 14 березня про накладання штрафів на три відділи TikTok на загальну суму 10 млн євро, вважаючи недостатньою перевірку контенту на те, чи не є він шкідливим для неповнолітніх користувачів.

"TikTok не вжив адекватних заходів для запобігання поширенню такого контенту і не повністю виконує погоджені ним керівні принципи, запевняючи користувачів, що платформа є безпечною", - йдеться у заяві AGCM.

Зокрема регулятор звернув увагу на так звані "челенджі" у TikTok, які нерідко стають вірусними серед молоді, а "завдання" у них бувають сумнівно безпечними.

У Палаті представників США тим часом схвалили проєкт закону, яким хочуть заборонити TikTok, якщо китайська компанія-власник не перепродасть свої американські активи у наступні пів року.

Нагадаємо, у лютому Єврокомісія запустила офіційне розслідування щодо можливих порушень застосунком TikTok нових цифрових правил ЄС, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів, і прозорості реклами.
Ключові теги: Італія
 

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