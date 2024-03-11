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АНАЛІТИКА

ЄС засудив план Ізраїлю із заселення Західного берега

 

Європейський Союз засудив план Ізраїлю з будівництва 3426 одиниць житла на Західному березі річки Йордан, який раніше затвердив комітет із вищого планування країни. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті дипломатичної служби ЄС у п'ятницю, 8 березня.

Євросоюз закликав владу Ізраїлю скасувати ці рішення і заявив про незаконність поселень відповідно до міжнародного права. На думку європейської служби зовнішніх зв'язків, розширення поселень на Західному березі "є перешкодою для встановлення миру", оскільки "загрожує створенню двох держав".

У повідомленні йдеться про те, що ЄС, як і раніше, не визнає "жодних змін кордонів, що існували до 1967 року, зокрема щодо Єрусалима". Підкреслюється також, що напередодні майбутніх свят Рамадану, Песаха, Пурима і Великодня "вкрай важливо зберегти статус-кво щодо Святих місць". Крім того, дипслужба Європейського союзу закликала до "негайної гуманітарної паузи" в Секторі Гази і звільнення всіх ізраїльських заручників.

Ізраїль планує розширити поселення на Західному березі річки Йордан

6 березня Ізраїль схвалив план будівництва 3426 нових будинків у поселеннях на Західному березі. За словами міністра фінансів країни Бецалеля Смотрича, це рішення стало "адекватною сіоністською відповіддю" на теракт 22 лютого в поселенні Мааль-Адумім під Єрусалимом. Тоді троє озброєних палестинців відкрили вогонь по автомобілях, що стояли в заторі. Унаслідок терористичної атаки загинула одна людина, ще вісім були поранені.

Після перемоги в Шестиденній війні 1967 року Ізраїль створює на території Західного берега річки Йордан свої поселення. З точки зору Ради Безпеки ООН, ця територія перебуває під ізраїльською окупацією. Ізраїль же наполягає на її спірному статусі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Ізраїль
 

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