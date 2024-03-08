Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ірландія кратко скоротить допомогу новим українським біженцям з наступного тижня

 

Ірландія скорочує виплати для новоприбулих українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі отримуватимуть вже з наступного тижня.

Про це сказала міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс, повідомляє extra.ie.

З моменту російського вторгнення два роки тому Ірландія надавала українським біженцям державне житло, а також 220 євро на тиждень як допомогу по безробіттю.

Хізер Хамфріс підтвердила виданню, що скорочені виплати почнуть діяти з наступного тижня, коли новоприбулі з України отримуватимуть лише 38,80 євро на тиждень, якщо вони житимуть у державному житлі.

Вони можуть перебувати там максимум 90 днів, після чого українські біженці повинні знайти власне житло.

Коли вони це зроблять, вища ставка соціальної допомоги буде відновлена.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Ірландія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9941  0,07 0,20 38,4922  0,09 0,25
EUR 41,3944  0,03 0,08 42,1515  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0600  0,03 0,08 38,0900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес