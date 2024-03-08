Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ірландія кратко скоротить допомогу новим українським біженцям з наступного тижня
12:47 08.03.2024 |
Ірландія скорочує виплати для новоприбулих українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі отримуватимуть вже з наступного тижня.
Про це сказала міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс, повідомляє extra.ie.
З моменту російського вторгнення два роки тому Ірландія надавала українським біженцям державне житло, а також 220 євро на тиждень як допомогу по безробіттю.
Хізер Хамфріс підтвердила виданню, що скорочені виплати почнуть діяти з наступного тижня, коли новоприбулі з України отримуватимуть лише 38,80 євро на тиждень, якщо вони житимуть у державному житлі.
Вони можуть перебувати там максимум 90 днів, після чого українські біженці повинні знайти власне житло.
Коли вони це зроблять, вища ставка соціальної допомоги буде відновлена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
ТОП-НОВИНИ
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
|Міністр оборони Німеччини каже, що дискусії про відправлення військ в Україну треба припинити
|Глава МВФ Георгієва може залишитися на другий п'ятирічний термін - Reuters
|Ірландія кратко скоротить допомогу новим українським біженцям з наступного тижня
|Канада долучиться до «коаліції дронів» для України
|Фінляндія збирається складати у себе літаки F-35
|Угодою «Райффайзену» з Дерипаскою зацікавився санкційний орган США - ЗМІ
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok