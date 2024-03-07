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Чеські фермери на тракторах перекрили рух у Празі
16:43 07.03.2024 |
Чеські фермери заповнили вулиці Праги сотнями тракторів та інших транспортних засобів, протестуючи проти політики Європейського Союзу та уряду щодо сільського господарства.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Через протести фермерів громадський транспорт зупинився під час ранкової години пік у кількох частинах чеської столиці.
Вулиця, що веде до урядової резиденції, де протестувальники планували представити свої вимоги, була повністю заблокована.
"Наша мета - не перекрити рух у Празі, наша мета - розповісти про проблеми в сільському господарстві", - заявив один з лідерів протесту.
Він перепросив перед жителями Праги за незручності через акцію фермерів.
Чеські фермери вимагають знизити податок на володіння сільськогосподарськими землями і хочуть, щоб субсидії, які вони отримують від ЄС, були звільнені від податків.
Фермери також скаржаться на низькі ціни на свою продукцію і кажуть, що зерно та інші сільськогосподарські продукти з України та інших країн шкодять ринку.
Деякі з фермерів у четвер тримали плакати з написами: "Ми хочемо рівних умов" і "Зупиніть ліквідацію чеського сільського господарства".
Напередодні у Варшаві пройшла масштабна акція протесту фермерів.
Згодом вона переросла у сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали, також близько десятка осіб були затримані.
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