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АНАЛІТИКА

Чеські фермери на тракторах перекрили рух у Празі

 

Чеські фермери заповнили вулиці Праги сотнями тракторів та інших транспортних засобів, протестуючи проти політики Європейського Союзу та уряду щодо сільського господарства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Через протести фермерів громадський транспорт зупинився під час ранкової години пік у кількох частинах чеської столиці.

Вулиця, що веде до урядової резиденції, де протестувальники планували представити свої вимоги, була повністю заблокована.

"Наша мета - не перекрити рух у Празі, наша мета - розповісти про проблеми в сільському господарстві", - заявив один з лідерів протесту.

Він перепросив перед жителями Праги за незручності через акцію фермерів.

Чеські фермери вимагають знизити податок на володіння сільськогосподарськими землями і хочуть, щоб субсидії, які вони отримують від ЄС, були звільнені від податків.

Фермери також скаржаться на низькі ціни на свою продукцію і кажуть, що зерно та інші сільськогосподарські продукти з України та інших країн шкодять ринку.

Деякі з фермерів у четвер тримали плакати з написами: "Ми хочемо рівних умов" і "Зупиніть ліквідацію чеського сільського господарства".

Напередодні у Варшаві пройшла масштабна акція протесту фермерів.

Згодом вона переросла у сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали, також близько десятка осіб були затримані.
Ключові теги: Чехія
 

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