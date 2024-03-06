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Парламент Італії схвалив участь країни у військовій місії в Червоному морі
09:32 06.03.2024 |
Італійські законодавці схвалили участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів єменських бойовиків-хуситів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Завданням місії є "самооборона, тобто нейтралізація прямих нападів на торгові кораблі під конвоєм та відбиття будь-яких спроб захоплення суден", - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в нижній палаті парламенту, де 271 депутат проголосував за участь у місії Aspides. Лише шість законодавців проголосували проти.
За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу. Водночас італійський Сенат схвалив місію 153 голосами проти 0.
Парламент також схвалив участь Італії в гуманітарній місії в Газі, а також місію міністерства юстиції для допомоги у відновленні громадянського суспільства в Україні.
Днями корабель Військово-морських сил Італії Duilio збив безпілотник, що летів на нього в Червоному морі.
Як відомо, з 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.
У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.
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