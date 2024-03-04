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АНАЛІТИКА

Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність

 

Канада посилює правила іноземного втручання у сфері відеоігор та віртуальної реальності, прагнучи перешкодити зовнішнім гравцям маніпулювати громадською думкою в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посилаючись на Закон про інвестиції Канади, який надає уряду повноваження переглядати всі іноземні інвестиції, більш жорстка позиція стосується угод в інтерактивних цифрових медіа, які можуть стосуватися відеоігор, технологій занурення, таких як доповнена і віртуальна реальність, та іншого цифрового контенту з кількома активними користувачами.

"Вороже налаштовані суб'єкти, що фінансуються державою або перебувають під її впливом, можуть спробувати використати іноземні інвестиції в сектор інтерактивних цифрових медіа для поширення дезінформації та маніпулювання інформацією", - заявив у міністр науки і промисловості Франсуа-Філіп Шампань у спільній заяві з міністром культурної спадщини Канади Паскалем Сент-Онжем, передає Bloomberg.

Уряд також заявив, що має на меті захистити канадську інтелектуальну власність.

Раніше Канада зобов'язала китайських інвесторів відмовитися від участі в компаніях, що займаються розвідкою літію, а також заборонила китайському технологічному гіганту Huawei Technologies Co. використовувати свої бездротові мережі 5G.

Нагадаємо:

У лютому Канада продовжила заборону на купівлю житла іноземцями ще на два роки, оскільки ціни на нерухомість почали зростати, зокрема у таких великих містах, як Торонто та Ванкувер.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада
 

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