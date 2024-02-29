Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів

Нижня палата чеського парламенту 28 лютого схвалила законопроєкт, покликаний урівняти у більшості прав гетеросексуальні й гомосексуальні пари, але не підтримала легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які парламент намагався розглянути із середини минулого року, передбачали, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов'язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки та які існують у Чехії з 2006 року, мали б практично зникнути як інститут.

Але через протести консервативних депутатів кінцевий законопроєкт, ухвалений нижньою палатою парламенту Чехії, не запроваджує одностатевих шлюбів, а лише підтверджує вже наявний механізм партнерств для гомосексуальних пар.

Документ також не передбачає права всиновлення для таких пар. Єдиний випадок, коли гомосексуальні пари зможуть всиновити дитину - якщо один з них є її біологічним батьком.

Тепер законопроєкт буде переданий на обговорення до верхньої палати - Сенату, після чого його має підписати президент Петр Павел - який раніше підтримав легалізацію саме одностатевих шлюбів у Чехії.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.