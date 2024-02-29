Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів

 

Нижня палата чеського парламенту 28 лютого схвалила законопроєкт, покликаний урівняти у більшості прав гетеросексуальні й гомосексуальні пари, але не підтримала легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які парламент намагався розглянути із середини минулого року, передбачали, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов'язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки та які існують у Чехії з 2006 року, мали б практично зникнути як інститут.

Але через протести консервативних депутатів кінцевий законопроєкт, ухвалений нижньою палатою парламенту Чехії, не запроваджує одностатевих шлюбів, а лише підтверджує вже наявний механізм партнерств для гомосексуальних пар.

Документ також не передбачає права всиновлення для таких пар. Єдиний випадок, коли гомосексуальні пари зможуть всиновити дитину - якщо один з них є її біологічним батьком.

Тепер законопроєкт буде переданий на обговорення до верхньої палати - Сенату, після чого його має підписати президент Петр Павел - який раніше підтримав легалізацію саме одностатевих шлюбів у Чехії.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес