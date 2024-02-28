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АНАЛІТИКА

Байден заборонить передавати особисті дані американців до РФ і Китаю, - The Hill

 

Президент США Джо Байден видасть указ, що запобігає великомасштабному передаванню персональних даних американців Росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Указ наказує Міністерству юстиції США встановити захист геномних даних, біометричних даних, персональних даних про здоров'я, геолокаційних даних, фінансових даних і конфіденційних даних, пов'язаних з урядом.

Розвідувальне співтовариство США ясно дало зрозуміти, що "наші супротивники все частіше розглядають дані як стратегічний ресурс. Ці країни використовують свій доступ до великої кількості конфіденційних особистих даних американців і урядових даних, щоб займатися різними видами мерзенної діяльності, включно зі шкідливими кібердіями, шпигунством і шантажем", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Захисні заходи блокуватимуть великомасштабну передачу конфіденційних американських даних шістьом країнам, що викликають занепокоєння, - Китаю, Росії, Північній Кореї, Ірану, Кубі та Венесуелі.

Високопоставлений представник адміністрації звинуватив ці країни у використанні американських даних для збору інформації про активістів, науковців, журналістів, дисидентів, політичних діячів і маргіналізовані спільноти з метою залякування опонентів, придушення інакомислення та обмеження свободи слова американців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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