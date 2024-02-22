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Санкції працюють: Три найбільші банки Китаю обмежили платежі з Росії
16:36 22.02.2024 |
Три з чотирьох найбільших китайських банків - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China - припинили приймати платежі з російських підсанкційних кредитних організацій з початку 2024 року.
Це рішення було ухвалено на тлі посилення контролю з боку американської влади після запровадження 12 пакету санкцій проти РФ, передає The Moscow Times із посиланням на російське видання "Известия".
Китайські банки почали відхиляти всі перекази від санкційних фінансових організацій, незважаючи на систему проведення платежів, SWIFT, СПФС або CIPS.
Це стало значною проблемою, враховуючи, що майже 40% російських платежів спрямовуються саме до Китаю та Туреччини.
Турецькі банки також посилили політику щодо російських клієнтів, аж до того, що російські експортери нафти вже деякий час не отримують із Туреччини гроші за продані барелі.
Наприкінці минулого тижня стало відомо, що банки ОАЕ почали закривати рахунки росіянам, припинили приймати гроші з Росії та не проводять платежі у зворотний бік через побоювання вторинних санкцій США.
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