Фінансові новини
- |
- 21.02.24
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
09:58 21.02.2024 |
За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), Північна Корея почала заробляти гроші виробництвом і продажем азартних вебсайтів, які попередньо інфіковані шкідливим програмним забезпеченням. Про це пише The Register.
Повідомляється, що північнокорейське угруповання, відповідальне за ці дії, - це ІТ-організація, пов'язана з таємним "Офісом 39", відомим як Gyeongheung."Офіс 39" входить до складу керівної Трудової партії Кореї.
У міністерстві фінансів США вважають "Офіс 39" машиною, що приносить дохід країні, забезпечуючи лідерів Північної Кореї іноземною валютою. Оренда вебсайтів коштує близько $5000 на місяць. За додаткові $3000 на місяць Північна Корея надає технічну підтримку.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що додаткові $2000-$5000 можуть бути додані до вартості, якщо вебсайт буде збирати персональні дані клієнтів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні
|Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
|Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Пекін посилює контроль за автоматизованою торгівлею акціями
|Французька Danone продасть російські активи бізнесмену, пов’язаному з Кадировим, – FT
|Понад 300 тисяч українських біженців залишили ФРН
|У чергах - 2500 вантажівок: Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Польщею
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Канада зволікає з інвестиціями у збільшення випуску боєприпасів
Бізнес
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом