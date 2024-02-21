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АНАЛІТИКА

Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням

 

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), Північна Корея почала заробляти гроші виробництвом і продажем азартних вебсайтів, які попередньо інфіковані шкідливим програмним забезпеченням. Про це пише The Register.

Повідомляється, що північнокорейське угруповання, відповідальне за ці дії, - це ІТ-організація, пов'язана з таємним "Офісом 39", відомим як Gyeongheung."Офіс 39" входить до складу керівної Трудової партії Кореї.

У міністерстві фінансів США вважають "Офіс 39" машиною, що приносить дохід країні, забезпечуючи лідерів Північної Кореї іноземною валютою. Оренда вебсайтів коштує близько $5000 на місяць. За додаткові $3000 на місяць Північна Корея надає технічну підтримку.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що додаткові $2000-$5000 можуть бути додані до вартості, якщо вебсайт буде збирати персональні дані клієнтів.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: КНДР
 

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