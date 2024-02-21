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АНАЛІТИКА

США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Секторі Гази

 

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного перемир'я, збільшення доступу до допомоги та відхилення примусового переміщення палестинців із Сектора Гази, повідомляє "Голос Америки".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США накладають вето на проєкт резолюції, оскільки це може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром. Ці країни ведуть переговори про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС у Секторі Гази.

"Вимога негайного і безумовного перемир'я без угоди, що зобов'язує ХАМАС звільнити заручників, не приведе до стійкого миру. Навпаки, це може продовжити бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем", - заявила представник США перед голосуванням.

Повідомляється, що за текст резолюції проголосували 13 членів ради, Велика Британія утрималася.

Це було третє вето США на проєкт резолюції з початку бойових дій, що почалися після 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на південь Ізраїлю.

США запропонували власний проєкт резолюції, у якому йдеться про неприпустимість наступу Ізраїлю на Рафах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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