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Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
16:27 20.02.2024 |
Європейські автоконцерни вбачають у наступі китайських виробників електромобілів настільки велику загрозу для себе, що готові на неймовірний досі рівень співпраці.
Про це пише Bloomberg.
"Volkswagen, Renault і Stellantis думають про немислиме, вивчаючи можливості об'єднання з запеклими конкурентами, щоб зробити електромобілі дешевшими і захиститися від екзистенціальних загроз.
Оскільки китайські конкуренти і Tesla викривають конкурентні слабкості найбільших європейських автовиробників масового ринку, стає зрозуміло, що відчуття невідкладності зростає, а підхід "бізнес як завжди" є програшним варіантом", - пише агентство.
"Існує повне усвідомлення того, що в майбутньому компанії, які не зможуть протистояти китайській конкуренції, опиняться в біді", - визнав генеральний директор Stellantis NV Карлос Таварес.
"Під впливом уповільнення темпів впровадження електромобілів керівники автомобільних компаній обговорюють ідеї, починаючи від об'єднання ресурсів для розробки і закінчуючи об'єднанням бізнесу за межами Європи, щоб краще конкурувати в умовах зміни поколінь, яка відбувається лише раз.
На кону доля галузі з 13 млн робочих місць, що дає 7% ВВП Євросоюзу. Найближчі місяці мають вирішальне значення, додає Bloomberg.
За даними BloombergNEF, продажі повністю електричних автомобілів цього року зростатимуть найповільнішими темпами з 2019 року, а несподівана зупинка динаміки посилить конкуренцію.
"При уповільненні попиту на електромобілі на європейський ринок заходять китайські моделі, протиставити яким місцевим виробникам нічого. Наприклад, BYD Dolphin відповідає за характеристиками та оснащенням Volkswagen ID.3, але коштує на 7 тисяч євро дешевше. За випуском електромобілів у штуках Volkswagen поступається BYD більш ніж удвічі.
Тому Volkswagen, Renault і Stellantis обмірковують концепцію перезавантаження галузі на основі широкої кооперації - "Airbus в автопромі" - для створення дешевого конкурентоспроможного електромобіля. Обговорюються варіанти від об'єднання НДДКР до створення єдиних виробничих ланцюжків у межах ЄС", - йдеться у повідомленні.
Голова Renault Лука де Мео просуває єдину компактну платформу для електромобілів вартістю 20 тисяч євро, натомість керівник Stellantis Карлос Таварес більше зацікавлений у злиттях і поглинаннях.
Зазначається, що Volkswagen, який сильно постраждав від "дизельгейту", досі не оговтався від наслідків проблем із першими масовими електромобілями.
Останньою лінією оборони вважають торговельні та регуляторні бар'єри. Єврокомісія вже розслідує держдопомогу виробникам Китаю, і до липня не виключене введення додаткових мит на китайські електромобілі.
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