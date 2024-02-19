Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
17:06 19.02.2024 |
Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на документацію, яка є в розпорядженні редакції.
"Захист неповнолітніх є головним пріоритетом правозастосування для DSA. Як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok повинна повністю відповідати вимогам DSA і має відігравати особливу роль у захисті неповнолітніх в Інтернеті", - зазначив в отриманому документі комісар ЄС Тьєррі Бретон.
У разі якщо Tik Tok буде визнано винним у порушенні правил DSA, на нього можуть бути накладені штрафи в розмірі до 6% від його глобального обороту.
У 2023 році прибуток Tik Tok збільшився до приблизно 80 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Японія виділить 1,25 мільярда вро для підтримки своїх інвесторів в Україні
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Фон дер Ляєн вдруге балотуватиметься на посаду очільниці ЄК
|Підсумки конференції з відновлення України в Японії: Підписано 56 документів на сотні мільйонів доларів
|Міністри закордонних справ ЄС схвалили розгортання військової місії в Червоному морі
|Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
Бізнес
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність
|Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S