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АНАЛІТИКА

Уряд Ізраїлю відкидає «диктат миру з палестинцями»

 

Уряд Ізраїлю відкидає нав'язування міжнародним співтовариством мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту і визнання палестинської держави в односторонньому порядку. Мирне врегулювання можливе тільки в результаті прямих переговорів між двома сторонами без будь-яких попередніх умов, ідеться в декларації, одноголосно ухваленій кабінетом міністрів у Єрусалимі в неділю, 18 лютого.

"Ізраїль, як і раніше, відкидає одностороннє визнання палестинської держави, - підкреслюється в документі. - Після кривавої бійні 7 жовтня таке визнання стало б величезною платою за безпрецедентний терор і завадило б будь-якому майбутньому мирному врегулюванню".

Перед голосуванням ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, посилаючись на повідомлення у ЗМІ, про те, що США та інші союзники можуть без згоди Ізраїлю визнати палестинську державу, а також про спробу нав'язати Ізраїлю її визнання в односторонньому порядку.

Ізраїль зайняв Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим 1967 року в результаті шестиденної війни. Палестинці вимагають створення на цих територіях незалежної держави зі столицею у Східному Єрусалимі. У 2012 році Організація Об'єднаних Націй надала Палестині статус держави-спостерігача. Із 193 країн-членів ООН 139 наразі визнали палестинські території незалежною державою. Німеччина і США не входять до їхнього числа, вони завжди наполягали на тому, що створення палестинської держави має бути узгоджено в рамках мирних переговорів з Ізраїлем.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по визнаному тому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 26 тисяч палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

У межах тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 130 осіб, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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