Парламент Греції проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів

В парламенті Греції напередодні схвалили законопроєкт, який дозволяє одностатеві шлюби в країні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Документ надає одностатевим парам право одружуватися та всиновлювати дітей в Греції.

Законопроєкт був схвалений 176 депутатами 300-місного парламенту і стане законом, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

Хоча члени правоцентристської партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або проголосували проти проєкту, він отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, незважаючи на напружені дебати.

Нещодавні опитування громадської думки показують, що греки розділилися в цьому питанні. Впливова православна церква, яка вважає гомосексуальність гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, в той час як багато представників ЛГБТ-спільноти вважають, що законопроєкт не достатньо сильним.

Зокрема, документ не скасовує перешкод для ЛГБТ-пар у використанні допоміжних репродуктивних технологій. Сурогатна вагітність також не буде поширюватися на ЛГБТ, хоча законопроєкт визнає дітей, які вже народилися за допомогою цього методу за кордоном.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей. Опитування громадської думки раніше показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства - відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА.

За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.