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Чехія за прикладом України почне переводити атомні блоки ВВЕР-440 на паливо Westinghouse
16:01 15.02.2024 |
Чеська атомна електростанція Дуковани другою після Рівненської АЕС почне переводити ядерні реактори ВВЕР-440 на паливо Westinghouse. Про це повідомила компанія ČEZ, оператор чеських АЕС.
У Чехії є дві атомні електростанції, які працюють на ядерному паливі російської компанії ТВЕЛ, що входить до складу Росатому. У березні 2023 року Чехія вирішила змінити постачальника ядерного палива з міркувань національної безпеки.
"Ми плануємо привезти на Дуковани найновішу версію на основі тепловидільних збірок, призначених для реакторів ВВЕР-440, які вже використовуються на Рівненській АЕС в Україні", - розказав президент Westinghouse Nuclear Fuel Тарік Чохо.
За прогнозом ČEZ, АЕС Дуковани почне використання ядерного палива компанії Westinghouse з кінця 2024 року, друга АЕС Темелін з енергоблоками ВВЕР-1000 - на кілька місяців пізніше.
У 2023 році чеські АЕС разом виробили 30,4 ТВт-год електроенергії. Завдяки новому паливу ČEZ планує збільшити виробництво до 32 ТВт-год до 2030 року.
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