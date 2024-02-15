Чехія за прикладом України почне переводити атомні блоки ВВЕР-440 на паливо Westinghouse

Чеська атомна електростанція Дуковани другою після Рівненської АЕС почне переводити ядерні реактори ВВЕР-440 на паливо Westinghouse. Про це повідомила компанія ČEZ, оператор чеських АЕС.

У Чехії є дві атомні електростанції, які працюють на ядерному паливі російської компанії ТВЕЛ, що входить до складу Росатому. У березні 2023 року Чехія вирішила змінити постачальника ядерного палива з міркувань національної безпеки.

"Ми плануємо привезти на Дуковани найновішу версію на основі тепловидільних збірок, призначених для реакторів ВВЕР-440, які вже використовуються на Рівненській АЕС в Україні", - розказав президент Westinghouse Nuclear Fuel Тарік Чохо.

За прогнозом ČEZ, АЕС Дуковани почне використання ядерного палива компанії Westinghouse з кінця 2024 року, друга АЕС Темелін з енергоблоками ВВЕР-1000 - на кілька місяців пізніше.

У 2023 році чеські АЕС разом виробили 30,4 ТВт-год електроенергії. Завдяки новому паливу ČEZ планує збільшити виробництво до 32 ТВт-год до 2030 року.