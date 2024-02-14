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ЄС закриє лазівки для військових постачань до Росії через Китай та Індію, - The Guardian
14:27 14.02.2024 |
ЄС має намір запровадити санкції проти двох десятків іноземних компаній у рамках заходів, спрямованих на закриття лазівок, які дозволяють Росії отримувати військові технології через треті країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Три компанії в материковому Китаї, а також чотири в Гонконгу та одна в Індії включені до 91-сторінкового документа про компанії та приватних осіб, яких держави-члени ЄС хочуть додати до списку санкцій перед другою річницею вторгнення Росії в Україну.
Представники ЄС, Великобританії та США готуються зустрітися у Брюсселі сьогодні. Джерело повідомило, що необхідні додаткові інструменти, щоб гарантувати, що Москва не зможе оминути існуючі обмеження.
"Росія напружує всі сили, щоб обійти наші санкції, але нам потрібно робити більше. Нам необхідно закрити лазівки, визначити шляхи обходу та ще більше знизити доходи", - сказало джерело.
ЄС особливо стурбований тим, що технології продаються за межі блоку, а потім потрапляють до Росії через треті країни.
До чорного списку вперше потраплять китайські компанії
У рамках цієї ініціативи дипломатична служба ЄС запропонувала додати близько 20 компаній, у тому числі три в материковому Китаї, одну в Туреччині та одну в Індії, до експортного чорного списку тих, хто надає підтримку російській армії.
Дві російські судноплавні компанії, які обвинувачуються у транспортуванні зброї з Північної Кореї до порту на Далекому сході, порту на схід від Владивостока, будуть внесені до чорного списку в рамках 13-го пакету санкцій, що обговорюється цього тижня в Брюсселі.
Це означатиме, що фірмам із блоку 27 країн буде заборонено вести бізнес із компаніями, оскільки Брюссель активізує зусилля щодо припинення обходу санкцій щодо Росії.
ЄС уже запровадив аналогічні заборони на експорт більш ніж 600 фірмам, у тому числі трьом з Гонконгу, а також фірмам у таких країнах, як Вірменія, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.
Торік Брюссель запропонував включити до списку п'ять китайських фірм, але їх було виключено через протидію Пекіна та небажання деяких столиць ЄС. Джерела повідомляють, що залучені компанії були повністю розслідувані і цього разу було встановлено зв'язок з Китаєм.
Західні союзники підрахували, що санкції вже позбавили Росію доходів у розмірі 400 млрд доларів. Однак, оскільки Володимир Путін значно нарощує військові постачання, а ЄС відстає, їм необхідно щоб санкції діяли активніше.
Очікується, що нові заплановані санкції також призведуть до заморожування активів та заборони на отримання віз до ЄС набагато більше за російських чиновників.
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