Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС закриє лазівки для військових постачань до Росії через Китай та Індію, - The Guardian

 

ЄС має намір запровадити санкції проти двох десятків іноземних компаній у рамках заходів, спрямованих на закриття лазівок, які дозволяють Росії отримувати військові технології через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Три компанії в материковому Китаї, а також чотири в Гонконгу та одна в Індії включені до 91-сторінкового документа про компанії та приватних осіб, яких держави-члени ЄС хочуть додати до списку санкцій перед другою річницею вторгнення Росії в Україну.

Представники ЄС, Великобританії та США готуються зустрітися у Брюсселі сьогодні. Джерело повідомило, що необхідні додаткові інструменти, щоб гарантувати, що Москва не зможе оминути існуючі обмеження.

"Росія напружує всі сили, щоб обійти наші санкції, але нам потрібно робити більше. Нам необхідно закрити лазівки, визначити шляхи обходу та ще більше знизити доходи", - сказало джерело.

ЄС особливо стурбований тим, що технології продаються за межі блоку, а потім потрапляють до Росії через треті країни.

До чорного списку вперше потраплять китайські компанії

У рамках цієї ініціативи дипломатична служба ЄС запропонувала додати близько 20 компаній, у тому числі три в материковому Китаї, одну в Туреччині та одну в Індії, до експортного чорного списку тих, хто надає підтримку російській армії.

Дві російські судноплавні компанії, які обвинувачуються у транспортуванні зброї з Північної Кореї до порту на Далекому сході, порту на схід від Владивостока, будуть внесені до чорного списку в рамках 13-го пакету санкцій, що обговорюється цього тижня в Брюсселі.

Це означатиме, що фірмам із блоку 27 країн буде заборонено вести бізнес із компаніями, оскільки Брюссель активізує зусилля щодо припинення обходу санкцій щодо Росії.

ЄС уже запровадив аналогічні заборони на експорт більш ніж 600 фірмам, у тому числі трьом з Гонконгу, а також фірмам у таких країнах, як Вірменія, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

Торік Брюссель запропонував включити до списку п'ять китайських фірм, але їх було виключено через протидію Пекіна та небажання деяких столиць ЄС. Джерела повідомляють, що залучені компанії були повністю розслідувані і цього разу було встановлено зв'язок з Китаєм.

Західні союзники підрахували, що санкції вже позбавили Росію доходів у розмірі 400 млрд доларів. Однак, оскільки Володимир Путін значно нарощує військові постачання, а ЄС відстає, їм необхідно щоб санкції діяли активніше.

Очікується, що нові заплановані санкції також призведуть до заморожування активів та заборони на отримання віз до ЄС набагато більше за російських чиновників.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес