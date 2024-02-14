ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект

Законодавці в Європейському парламенті у вівторок ратифікували тимчасову угоду, яка прокладає шлях до повноцінного першого у світі закону про штучний інтелект.

Знакова угода спрямована врегулювати та обмежити ШІ, який використовується чи не у всіх сферах. Таким чином ЄС стає першою світовою силою, яка поступово виводить ШІ в площину закону.

Угода визначає потенційні загрози та забороняє: нецілеспрямоване копіювання зображень обличчя з Інтернету або записів камер відеоспостереження; розпізнавання емоцій на роботі та в навчальних закладах; використання ШІ вразливих місць людей (вік, інвалідність, соціальне становище тощо).

Крім цього, нові правила потребуватимуть виконання певних обов'язків перед тим, як запустити на ринок ШІ.

З'являться обмеження у використанні біометричних систем ідентифікації та штрафи для порушників - від 7,5 мільйонів євро або 1,5% обороту світового обороту до 35 мільйонів євро, відповідно 7% обороту.

Користувачі також матимуть право звертатись зі скаргами.

Пленарне голосування щодо самого закону може відбутися вже у квітні цього року, а саме після погодження документа на рівні комітетів.