Тайванський дипломат у Вашингтоні Александр Юй висунув звинувачення на адресу Китаю щодо спроби конкурувати з Тайванем у напівпровідниковій промисловості нечесними методами, включаючи крадіжку інтелектуальної власності. Посол Китаю в США заперечує будь-які правопорушення з боку китайських компаній.

Де-факто посол Тайваню в США звинуватив китайських виробників мікросхем у тому, що вони обходять стандартні практики розробки інновацій і натомість вдаються до нечесних методів, щоб розширити свої можливості. Попри значні інвестиції, Юй залишається скептиком щодо здатності Китаю виробляти передові процесори, які могли б конкурувати на світовій арені, особливо в умовах узгоджених зусиль США, спрямованих на стримування технологічних амбіцій Пекіна за допомогою експортних обмежень та інших заходів.

По правді кажучи, китайський лідер з виробництва мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. вкрав технологічні процеси тайванської TSMC на початку 2000-х років і був двічі визнаний винним у цьому, передає Tom's Hardware. Однак сучасні технології, такі як 7-нм і 5-нм технологічні вузли, настільки складні, що вкрасти їх практично неможливо. Тому замість того, щоб красти передові технології виробництва, SMIC наймає фахівців з TSMC та Samsung Foundry.

Представник посольства Китаю в США назвав це звинувачення позбавленим здорового глузду і мотивованим злістю.

Науково-технічні досягнення Китаю не досягаються шляхом «обману» і «крадіжки». Наш розвиток завжди будується на власних силах, і ми впевнені, що продовжуватимемо зміцнювати здатність Китаю до самодостатності й технологічних інновацій.

- заявив представник посольства Китаю Лю Пенгю.

Діалог також торкнувся звинувачень Дональда Трампа, який стверджував, що Тайвань краде американські робочі місця в напівпровідниковій промисловості. Юй спростував їх, наголосивши на стратегічних інвестиціях тайванських компаній у США, зокрема, згадавши про значні інвестиції TSMC у заводи в Аризоні, які роблять Тайвань партнером США, а не конкурентом. Юй також підкреслив двопартійну підтримку, якою користується Тайвань у США.