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ЗМІ: Байден роздратований через Нетаньягу, обзиває його і скаржиться на непоступливість
23:48 12.02.2024 |
Президент США Джо Байден у приватних розмовах зневажливо висловлюється про главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
У нещодавніх приватних розмовах, деякі з яких були з донорами передвиборчої кампанії, президент Байден висловлював своє розчарування через неспроможність переконати Ізраїль змінити військову тактику в секторі Гази.
За словами п'яти джерел, безпосередньо знайомих з коментарями Байдена, американський президент називав прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу головною перешкодою.
Байден заявляв, що намагається змусити Ізраїль погодитися на припинення вогню, але Нетаньягу, за словами джерел, які переповідають слова глави Білого дому, "влаштовує йому пекло", і "з ним неможливо працювати".
За словами співрозмовників, в останні тижні Байден висловлювався про Нетаньягу, якого він знає десятиліттями, з відвертістю, яка здивувала деяких людей з його оточення.
За словами джерел, описи Байдена його стосунків з Нетаньягу рясніли презирливими згадками про прем'єра Ізраїлю як про "цього хлопця". Щонайменше в трьох нещодавніх випадках Байден назвав Нетаньягу "засранцем".
Відповідаючи на запитання про приватні коментарі Байдена щодо Нетаньягу, речник Ради національної безпеки заявив, що між двома лідерами панують шанобливі стосунки.
Ізраїль планує наземну операцію в місті Рафах, на півдні сектора Гази, де знайшли притулок понад мільйон палестинців, переміщених з півночі.
Нетаньягу пообіцяв продовжувати операцію, незважаючи на те, що офіційні особи США неодноразово публічно висловлювали свою незгоду з нею, якщо Ізраїль не забезпечить безпечний прохід для палестинського цивільного населення.
У неділю Байден сказав Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах через можливі наслідки для цивільних.
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