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У Нідерландах суд зобов'язав владу припинити експорт запчастин для F-35 до Ізраїлю
14:30 12.02.2024 |
Суд у Нідерландах зобов'язав владу припинити постачання запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, посилаючись на "явний ризик" порушення прав людини на тлі військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Апеляційний трибунал в Гаазі скасував попереднє грудневе рішення та дав уряду семиденний термін для припинення поставок запчастин для літаків, які виробляють у США.
"Атаки Ізраїлю призвели до непропорційно великої кількості жертв серед цивільного населення, включаючи тисячі дітей", - зазначив суд.
Згідно із заявою суду, Нідерланди повинні заборонити експорт товарів військового призначення, якщо існує явний ризик серйозних порушень гуманітарного права під час війни.
Це рішення є перемогою правозахисних організацій Oxfam Novib, Vredesbeweging PAX Nederland та Rights Forum.
Міністерство закордонних справ країни заявило, що спочатку вивчить вирок перед ухваленням подальших рішень.
Запчастини для винищувачів F-35 зберігаються на нідерландській авіабазі у Венсдрехті, звідки їх відправляють до кількох європейських країн та Ізраїлю.
У грудні 2021 року суд у Нідерландах відхилив вимоги правозахисних груп заблокувати експорт урядом запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, які, на їхню думку, сприяють воєнним злочинам в секторі Гази.
Раніше повідомляли, що правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для винищувача F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.
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