У Нідерландах суд зобов'язав владу припинити експорт запчастин для F-35 до Ізраїлю

Суд у Нідерландах зобов'язав владу припинити постачання запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, посилаючись на "явний ризик" порушення прав людини на тлі військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Апеляційний трибунал в Гаазі скасував попереднє грудневе рішення та дав уряду семиденний термін для припинення поставок запчастин для літаків, які виробляють у США.

"Атаки Ізраїлю призвели до непропорційно великої кількості жертв серед цивільного населення, включаючи тисячі дітей", - зазначив суд.

Згідно із заявою суду, Нідерланди повинні заборонити експорт товарів військового призначення, якщо існує явний ризик серйозних порушень гуманітарного права під час війни.

Це рішення є перемогою правозахисних організацій Oxfam Novib, Vredesbeweging PAX Nederland та Rights Forum.

Міністерство закордонних справ країни заявило, що спочатку вивчить вирок перед ухваленням подальших рішень.

Запчастини для винищувачів F-35 зберігаються на нідерландській авіабазі у Венсдрехті, звідки їх відправляють до кількох європейських країн та Ізраїлю.

У грудні 2021 року суд у Нідерландах відхилив вимоги правозахисних груп заблокувати експорт урядом запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, які, на їхню думку, сприяють воєнним злочинам в секторі Гази.

Раніше повідомляли, що правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для винищувача F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.