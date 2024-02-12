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Ізраїль випустить облігації на фоні війни з ХАМАС
08:31 12.02.2024 |
Ізраїль планує випустити значні обсяги облігацій для покриття витрат, що викликала війна з ХАМАС.
Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на власні джерела.
Випуск зобовʼязань планується як в національній валюті, так і в іноземній. Уряд, ймовірно, покладатиметься на ринки боргових зобов'язань в шекелях, збільшуючи свою емісію, заявили фінансові чиновники, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності.
При цьому, країна також має намір продавати більше облігацій в іноземній валюті.
Ізраїль зазнає значного політичного тиску чере продовження військових дій, в тому числі з боку США. Але країна не збирається відмовлятись від військової операції.
Війна значно підвищила політичні та економічні ризики для Ізраїля.
Саме з цієї причини напередодні міжнародна рейтингова агенція Moody's понизила кредитний рейтинг країни до рівня А2.
Хоча Ізраїль все ще перебуває в межах достатнього інвестиційного рівня, перебуваючи на одному рівні з такими країнами, як Ісландія та Польща, - цей крок підкреслив економічні втрати, яких зазнає країна від конфлікту.
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