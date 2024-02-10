Японія виділить 300 мільйонів на дослідження чіпів

Міністерство економіки Японії прагне збільшити конкурентоспроможність країни на ринку чіпів, виділяючи додаткові 300 мільйонів доларів на дослідження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Японія витратить 45 млрд єн (300 млн дол) на підтримку дослідницької групи, яка розробляє передові технології виробництва мікросхем, що є частиною національного поштовху до зростання напівпровідникового виробництва.

Міністерство також заявило, що схвалило передачу досліджень у сфері передових технологій виробництва на аутсорсинг Центру передових напівпровідникових технологій (LSTC).

Ця організація була створена для об'єднання японських дослідників у таких галузях, як нанотехнології, матеріали та штучний інтелект, а також для підтримки виробництва мікросхем у державній корпорації Rapidus Corp.

LSTC має на меті до 2028 року розробити ноу-хау з виробництва мікросхем з технологічними нормами 1,4 нм, яким вона планує поділитися з Rapidus.

Rapidus витрачає мільярди доларів у вигляді субсидій на довгострокове виробництво передових 2-нанометрових чіпів.

LSTC також слугуватиме центром спільних розробок із закордонними партнерами в галузі напівпровідникових технологій наступного покоління і сприятиме створенню попиту на Rapidus, зміцнюючи при цьому стійку конкурентоспроможність Японії.

В Японії розташовані деякі з незамінних постачальників інструментів та матеріалів для світової напівпровідникової промисловості, від JSR Corp. до Ushio Inc.