Фінансові новини
- |
- 10.02.24
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія виділить 300 мільйонів на дослідження чіпів
23:26 09.02.2024 |
Міністерство економіки Японії прагне збільшити конкурентоспроможність країни на ринку чіпів, виділяючи додаткові 300 мільйонів доларів на дослідження.
Про це повідомляє Bloomberg.
Японія витратить 45 млрд єн (300 млн дол) на підтримку дослідницької групи, яка розробляє передові технології виробництва мікросхем, що є частиною національного поштовху до зростання напівпровідникового виробництва.
Міністерство також заявило, що схвалило передачу досліджень у сфері передових технологій виробництва на аутсорсинг Центру передових напівпровідникових технологій (LSTC).
Ця організація була створена для об'єднання японських дослідників у таких галузях, як нанотехнології, матеріали та штучний інтелект, а також для підтримки виробництва мікросхем у державній корпорації Rapidus Corp.
LSTC має на меті до 2028 року розробити ноу-хау з виробництва мікросхем з технологічними нормами 1,4 нм, яким вона планує поділитися з Rapidus.
Rapidus витрачає мільярди доларів у вигляді субсидій на довгострокове виробництво передових 2-нанометрових чіпів.
LSTC також слугуватиме центром спільних розробок із закордонними партнерами в галузі напівпровідникових технологій наступного покоління і сприятиме створенню попиту на Rapidus, зміцнюючи при цьому стійку конкурентоспроможність Японії.
В Японії розташовані деякі з незамінних постачальників інструментів та матеріалів для світової напівпровідникової промисловості, від JSR Corp. до Ushio Inc.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Росіян закликали розвивати економіку за власний кошт Джерело: https://biz.censor.net/n3472651
|ЄС має намір повністю відмовитися від використання ртуті до 2027 року
|Японія виділить 300 мільйонів на дослідження чіпів
|Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною
|До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США
|Тарас Качка: «Від транспортної блокади польська економіка постраждала більше, аніж українська»
Бізнес
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок
|Соцмережі Meta почнуть позначати контент, згенерований штучним інтелектом
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga