Уряд Греції відкинув шантаж розлючених фермерів

Після того як у вівторок грецькі фермери оголосили про ескалацію протестів, включаючи блокування автошляхів країни та можливий марш на Афіни наступного тижня, в уряді заявили, що готові до зустрічі прем'єра і представників протестувальників, але за умови відсутності блокувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

В уряді кажуть, що продемонстрували "абсолютну добру волю", пішовши на негайні поступки щодо вимог, які він вважає обґрунтованими, але у відповідь фермери посилили мобілізацію, що "не сприяє діалогу".

Вони підкреслили, що зустріч з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, якого шантажують перекриттям доріг, не відбудеться.

Ще однією умовою для продовження переговорів є те, що уряд повинен знати, з ким він розмовляє, оскільки фермерський фронт є фрагментованим.

За словами джерела в уряді, вимоги фермерів Фессалії, наприклад, не можна ототожнювати з рештою Греції, оскільки очевидно, що цей регіон стикається з додатковими проблемами.

Крім того, уряд вважає, що вимоги в основному були виконані.

Наразі він спостерігає за тим, як розгортатимуться протести, і якщо фермери зроблять крок назад і прислухаються до умов, висунутих урядом, тоді обговорення може відбутися особисто з прем'єр-міністром.

На це також вказує низка заяв урядовців, які постійно позиціонують себе як прихильники діалогу. Речник уряду Павлос Маринакіс заявив в ефірі радіо Real FM, що двері прем'єр-міністра завжди відкриті, а міністр сільського розвитку Лефтерис Авгенакіс підкреслив, що міністерство відкрите для зустрічей з фермерами.

Тим часом міністр фінансів Костіс Хатзідакіс підкреслив в ефірі радіо Skai, що "ми відкриті до дискусій з фермерами в рамках, однак, певних обмежень, визначених економікою".

Раніше прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про продовження на рік спеціальної податкової декларації на сільськогосподарське дизельне паливо, щоб підтримати протестуючих фермерів, які вимагають зниження цін на енергоносії та швидкої компенсації за врожай і худобу, втрачені внаслідок руйнівної повені.

За його словами, цей захід коштуватиме державі 82 мільйони євро у 2024 році. Однак фермери заявили, що продовжать протести.

Протести фермерів тривають по всій Європі вже кілька тижнів. Як повідомлялося, до європейських колег невдовзі можуть долучитися хорватські фермери.